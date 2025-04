O Danielu Martyniuku od lat głośno jest nie tylko z powodu jego znanego nazwiska. Kontrowersje, głośne afery i medialne potyczki z rodzicami nie schodzą z nagłówków kolorowych gazet oraz portali plotkarskich. Jego małżeństwo z Eweliną, matką jego córki, również nie należało do najbardziej udanych - i choć wielu sądziło, że ślub pomoże ustabilizować jego życie, sam zainteresowany dziś twierdzi, że była to jedna z najgorszych decyzji w jego życiu.

Daniel Martyniuk wspomina ślub z Eweliną. Nie było dobrze

W rozmowie z Żurnalistą Daniel Martyniuk wyznał, że ślub, który odbył się z wielką pompą, był kompletnym nieporozumieniem.

Od początku wiedziałem, że to nie ma sensu. To był totalny absurd. Wszyscy wokół byli zachwyceni, a my – kompletnie nieznający się ludzie - zostaliśmy wepchnięci w coś, czego nie chcieliśmy - wyjawił w rozmowie 35-latek.

Mimo oporów ceremonia się odbyła, a wesele kosztowało rodzinę Martyniuków majątek – mówi się, że ponad milion złotych. Daniel nie ukrywa, że próbował wycofać się jeszcze przed ołtarzem.

Uciekłem z kościoła. Chciałem to zakończyć, ale trafiłem na księdza i nie miałem odwagi. Gdybym mógł cofnąć czas, nie wszedłbym w to nigdy – powiedział.

Tuż po uroczystości młoda para… rozjechała się w różne strony - on do Warszawy, ona do rodzinnego domu. To symboliczny początek końca ich związku. Jak wspomina Martyniuk, jedyną rzeczą, która ich łączyła, były imprezy.

Poznaliśmy się na imprezach i na tym zbudowaliśmy "związek". To była jedna wielka patologia – powiedział na koniec.

Z czasem relacje między byłymi małżonkami stawały się coraz trudniejsze. Publiczne awantury, problemy z prawem i napięcia w rodzinie doprowadziły do tego, że nawet najbliżsi – w tym jego sławni rodzice – odsunęli się od niego. Matka, Danuta Martyniuk, publicznie nazwała go "ćpunem", zapowiadając, że dopóki nie podejmie leczenia, nie może liczyć na ich wsparcie.

