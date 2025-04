Julia Wieniawa "teleportuje się" do świata luksusu. Jej torebka jest warta więcej niż mieszkanie wielu Polaków

To Danuta Martyniuk, mama Daniela, jest – jak przyznaje sam syn – tą bardziej impulsywną i gotową do szybkiej reakcji.

Mama jest raczej bardziej taka porywcza od razu, taka... no, taka bardziej atakująca

– tłumaczy. A kto śledził medialne wypowiedzi pani Danuty, ten wie, że syn nie przesadza.

Z Zenkiem z kolei relacje były ciepłe, choć nieco zdystansowane. Ojciec często wyjeżdżał na koncerty, zostawiając młodego Daniela z mamą.

Tato nie jest taki podróżnik. Woli na spokojnie. Może przez to, że całe życie w trasie?

– zastanawia się. Ale wspomnienia wspólnych wyjazdów – choćby do Grecji – wciąż są żywe i pełne dziecięcego entuzjazmu. Mimo że z Akropolu ostatecznie niewiele wyszło, liczyło się to, że był u boku ojca.

Daniel Martyniuk opowiedział, jak został wychowany

Daniel nie ukrywa też, że wychowanie w domu Martyniuków było dość łagodne.

Nie dostawałem porządnych kar. Pokrzyczeli trochę i tyle

– mówi. A gdy czegoś bardzo chciał, najczęściej udawało się to załatwić – jak choćby kolczyk w uchu, który miał już w wieku siedmiu lat.

Mimo młodzieńczych wybryków, imprez w gimnazjum i licznych potknięć w dorosłości, dziś Daniel wydaje się bardziej świadomy. Przyznaje, że był spokojnym dzieckiem, ale gdy ktoś go zdenerwował – potrafił pierwszy ruszyć do bójki.

Uważam, że się dobrze biłem

– dodaje z rozbrajającą szczerością. I z dumą wspomina, że kilka lat trenował boks. Wcześniej zaś jego pasją było, o dziwo... modelarstwo.

Daniel ma w sobie więcej ze spokoju ojca, niż porywczości mamy?

Dziś zaskakuje nie tylko refleksją, ale też dystansem do siebie i przeszłości. Chwali się cierpliwością, zamiłowaniem do modelarstwa, a nawet... marzeniami o zbudowaniu własnego jachtu. Jak mówi, potrafi hipnotycznie składać zestawy z LEGO i wciąż marzy o powrocie na morze. Bo nadal drzemie w nim marynarz.

Czy to tylko chwilowa stabilizacja? Trudno powiedzieć. Ale jedno jest pewne – Daniel Martyniuk coraz częściej przypomina bardziej swojego tatę niż okładkowe demony sprzed kilku lat. A jeśli rzeczywiście porywczość odziedziczył po mamie, to może właśnie teraz nadszedł czas, by na dobre uruchomić w sobie tę drugą – spokojną – stronę rodziny Martyniuków.

