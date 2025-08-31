Danusia Martyniuk nie wygląda na babcię! Ale właśnie pochwaliła się fotką z ukochanym wnukiem

Danuta Martyniuk, żona uwielbianego przez fanów disco polo Zenka Martyniuka, żyje swoim najlepszym życiem! Nie dość, że spełnia się jako babcia ukochanych wnucząt, to jeszcze wygląda coraz młodziej. 58-letnia żona gwiazdora wprost promienieje. W ciągu ostatnich miesięcy udało jej się wysmuklić sylwetkę. Danuta rozjaśniła też włosy, które stały się gęste i długie.

Na najnowszych zdjęciach wyraźnie widać ogrom pracy, jaki włożyła w swoją przemianę. Babcia Danusia? Na pewno nie na pierwszy rzut oka!

Danuta Martyniuk jest babcią już od kilku lat

Martyniuk pod koniec sierpnia pochwaliła się zdjęciem ze swoim uroczym wnusiem. Florian, syn Daniela i jego żony Faustyny, rośnie jak na drożdżach. Maluch jest wychowywany przez oboje rodziców. Tymczasem córka Daniela, Laura, mieszka tylko z mamą. 6-latka jest pierwszą wnuczką piosenkarza i jego żony, którzy kochają ją nad życie. Dziewczynka nie ma jednak zbyt często kontaktu z tatą.

Historia związku syna Martyniuków i jego pierwszej żony była bardzo kontrowersyjna, a w pewnym momencie przypominała telenowelę. Teraz sytuacja wyraźnie się uspokoiła, choć sam Daniel znów dokazuje.

W połowie sierpnia młody Martyniuk (a może raczej młodszy, bo przecież ma już 36 lat), porzucił wizerunek porządnego męża i ojca. Na jego instagramowym profilu nagle zaroiło się od zdjęć i filmów roznegliżowanych kobiet. Mężczyzna wcześniej uchodził za rozrabiakę, ale na pół roku całkowicie się zmienił. Gdy przywitał na świecie syna, pokazywał nawet, jak się nim zajmuje!

Dzięki nowej postawie udało mu się pogodzić skłóconą rodzinę. Niestety nie na długo. Po niedawnych wybrykach syna Danuta Martyniuk już nawet nie chciała ich komentować.

Babcia Danusia z wnuczkiem w ramionach

Na szczęście problemy Daniela nie wpływają na kontakty między jego rodzicami i jego pociechami. Danuta Martyniuk dopiero co opublikowała ujęcie z wnuczkiem w ramionach i napisała:

Z ukochany wnusiem Floriankiem.

Danuta Martyniuk z maleństwem w ramionach. Pochwaliła się wnukiem