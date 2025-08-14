Szok, jak Danuta Martyniuk zareagowała na pytanie o syna. Wystarczył krótki telefon, dosadny komentarz. A Daniel nie hamuje

2025-08-14 16:42

Z wtorku na środę, 12-13 sierpnia 2025 roku Daniel Martyniuk porzucił wizerunek porządnego męża i ojca i rzucił się w wir morskich fal o 1 nocy. To samo w sobie budziło już grozę, bo na nagraniu słychać było też niezidentyfikowane dźwięki. Później, na swój profil na Instagramie młody Martyniuk wrzucił zdjęcia pięknych, roznegliżowanych kobiet oraz napisał coś o gaslighting'u i ujawnił tajemnicę swojego odwyku. Co na to mama, Danuta Martyniuk? Uprzedzamy, mocna sprawa!

Danuta Martyniuk i Zenek Martyniuk nie raz najedli się wstydu przez swojego syna Daniela. Dziś 36-latek ma na swoim koncie problemy z prawem, rozwód i podejrzenie o nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Daniel Martyniuk sporządniał na... pół roku

A miało być tak pięknie - Daniel Martyniuk w ostatnim półroczu sporządniał, zamiast pić w zimowe wieczory wybrał zjazdy na desce, aż w końcu na świat przyszedł jego syn - Florian. Żona Faustyna stała przy mężu murem, a ten pokazywał na swoim profilu na Instagramie, jak pięknie zajmuje się dzieckiem. Po jesiennych, publicznych atakach na ojca nie było ani śladu. Zenek Martyniuk pogodził się z synem i spędził z nim cały, pełen przyzwoitych atrakcji dzień w Warszawie. 

Przy okazji poprzednich wyskoków Daniela, Danuta Martyniuk nie wytrzymała. Ujawniła wówczas, że syn jest uzależniony m.in. od alkoholu i powinien się leczyć. Matka opowiedziała wówczas także o atakach paniki, które Daniel miał mieć pod wpływem narkotyków. Wczoraj, 13 sierpnia 2025 roku Daniel ogłosił, że jego leczenie miało być ustawką i reklamą grup psychologów. Wtedy ani Zenek, ani jego żona nie chcieli tego skomentować. 

Danuta Martyniuk mówi i rzuca słuchawką

Kolejnego dnia dziennik Fakt zdobył wypowiedź Danuty Martyniuk na temat najnowszych wybryków Daniela

Nie widziałam tego. Nie interesuje mnie to

- odpowiedziała Faktowi Danuta Martyniuk. 

Kiedy "Super Express" zadzwonił z prośbą o podobny, jakikolwiek komentarz nowych wyskoków Daniela, usłyszeliśmy szokującą odpowiedź:

A ja w ogóle nic nie komentowałam, absolutnie, nie chciałam rozmawiać

- i Danuta Martyniuk rzuciła słuchawką. 

Sam Daniel nie zatrzymał swojej krucjaty w imieniu szeroko pojętej prawdy. Dziś, 14 sierpnia 2025 rano zaatakował media, które obwinił o to, że zrobiły z niego "tego złego"

Nie da się ukryć, że emocje wokół Daniela Martyniuka znów rosną. Rodzice 36-latka nie chcą o nim już rozmawiać. Jak to się skończy? Mamy nadzieję, że dobrze!

Czym jest gaslighting? 

To  forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy zrozumienia sytuacji. Ma to na celu wywołanie u ofiary, takie uczucie, jak niskie poczucie własnej wartości, lęk. Osoba poddana gaslightingowi traci kontrolę nad rzeczywistością i już nie wie, jaka jest prawda, także na temat jej samej

DANUTA MARTYNIUK
ZENON MARTYNIUK
DANIEL MARTYNIUK