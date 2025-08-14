Koniec powiększania rodziny! Wiśniewski po wazektomii zdradza kulisy decyzji

Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci i od lat tworzy dużą, patchworkową rodzinę. Lider "Ich Troje" postanowił jednak, że już nie chce jej powiększać. Zdecydował się na wazektomię - zabieg, do którego namówiła go żona. Niedawno wyjawił prawdę na ten temat!

Czerwone włosy, charyzma i masa energii, to od lat znaki rozpoznawcze Michała Wiśniewskiego. Wokalista "Ich Troje" słynie jednak nie tylko z muzycznych hitów, ale też z burzliwego życia prywatnego, które wielokrotnie trafiało na pierwsze strony gazet. Owocem jego relacji jest liczna gromadka dzieci: Xavier i Fabienne z małżeństwa z Mandaryną, Etiennette i Vivienne z Anną Świątczak, a także najmłodsi – Falco i Noël – z obecną żoną, Polą. Para opiekuje się również czwórką dzieci z poprzednich związków Poli, co razem daje imponującą, dwunastoosobową rodzinę.

Michał Wiśniewski poddał się wazektomii

Mimo że Wiśniewscy świetnie odnajdują się w roli opiekunów dużej gromadki, muzyk postanowił, że nadszedł czas na zmianę priorytetów. Jak sam przyznaje, uznał, że "już swoje zrobił" w kwestii powiększania rodziny. Z inicjatywy żony zgodził się na wazektomię - zabieg polegający na przecięciu i podwiązaniu nasieniowodów, który blokuje transport plemników do nasienia.

Choć teoretycznie procedura jest odwracalna, piosenkarz nie planuje ponownie przywracać sobie płodności.

Można odwrócić, ale myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera - powiedział dziennikarzom portalu "Jastrząb Post".

Michał Wiśniewski przyznał również z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, że "zrobił się płodny mimo wazektomii", choć nie rozwinął tej myśli.

Zrobiłem się płodny mimo wazektomii, to jest ciekawe - wyjawił Wiśniewski.

Teraz jednak jego energia ma zostać w pełni skierowana na rozwój artystyczny. Artysta pracuje nad nowym albumem, a kalendarz koncertowy wypełniają plenerowe występy.

