Takich obrazków jeszcze nie widzieliście! Daniel Martyniuk z dzieckiem na ręku

Daniel Martyniuk i jego żona Faustyna 15 czerwca 2025 r. powitali na świecie pierwszego syna. Chłopiec otrzymał imię Florian i przyszedł na świat w zdrowiu. Dumna babcia Danuta Martyniuk mówiła, że wnuk otrzymał maksymalną notę 10 punktów w skali Apgar.

Nowe życie Daniela Martyniuka

Daniel Martyniuk, który już wychowuje sześcioletnią córkę Laurę z poprzedniego małżeństwa od razu podzielił się radością z fanami. Na swoim profilu na Instagramie opublikował nagranie, na którym trzyma maleństwo na rękach i przedstawia:

Cześć wszystkim. Oto Florian. O, jak się uśmiecha.

Internauci od razu zauważyli spokój i czułość w głosie Daniela Martyniuka i napisali, że nie poznają niedawnego imprezowicza. Na zdjęciach, które niedawno trafiły do sieci, widać było Daniela spacerującego z 2‑tygodniowym synkiem. Na ujęciu mały Florian w niebieskich śpioszkach spał w wózku, a obok stał wyluzowany tata.

Obrazek wart miliona słów

Fani nie kryli wzruszenia, w komentarza pojawiła się fraza: "obrazek jest wart miliona słów". To całkiem nowe oblicze syna Zenka Maryniuka. Jeszcze przed narodzinami chłopca Daniel i Faustyna pozowali w romantycznej sesji zdjęciowej, prosząc w podpisie: "Czekamy na Ciebie, Maluszku". Po porodzie świeżo upieczony tata codziennie czuwa przy rodzinie, w opublikowanym filmiku z kliniki siedzi w fotelu, tuli syna i zachwyca się jego uśmiechem.

Punkt zwrotny w życiu Daniela Martyniuka

Ślub z Faustyną w 2023 r. na Bali i późniejsze wesele w Polsce, podczas którego Zenon Martyniuk zaśpiewał dla młodej, okazały się punktem zwrotnym. Chociaż później doszło jeszcze do rodzinnej awantury, to narodziny Floriana pogodziły skonfliktowanych Martyniuków - media pisały, że w domu zapanował spokój.

Dlatego najnowsze zdjęcia z dzieckiem na ręku robią takie wrażenie. Daniel Martyniuk trzymający synka w ramionach, uśmiechający się do kamery i dumnie przedstawiający Floriana - to dowód, że niespokojny chłopak dojrzewa. Sam przyznaje, że chce się ustatkować i skupić na rodzinie. Internauci żartują, że to dopiero początek "nowego" Daniela. Jedno jest pewne: takie obrazki długo pozostaną w pamięci fanów. Widzieć syna króla disco polo w roli opiekuńczego ojca to rzadkość, a Daniel udowadnia, że potrafi odciąć się od dawnych wybryków i przytulić do serca dziecko.

