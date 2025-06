Daniel Martyniuk został ojcem! Pokazał zdjęcie z porodówki

Niezwykłe, co stało się na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego. Słowa Haliny Frąckowiak do dziś są pamiętane!

Syn Zenka Martyniuka w relacji pokazał zdjęcie swojej żony i uroczy filmik z bobasem. To drugie dziecko Daniela Martyniuka. Pierwsze - córeczkę Laurę - ma z byłą żoną - Eweliną. Z obecną - Faustyną - wziął ślub w 2023 roku na Bali. Kilka miesięcy później odbyło się wesele. Tym razem w Polsce. W trakcie zabawy śpiewał sam Zenek Martyniuk! Potem głośno było o niesnaskach w rodzinie. Padło wiele przykrych słowa i ze strony Daniela, i ze strony Faustyny, i ze strony Danuty Martyniuk. Ale dziś one nie mają chyba znaczenia. Cała familia Martyniuków bowiem ma wielkie powody do radości.

Co ciekawe, jeszcze dziś (15 czerwca) pisaliśmy o oryginalnej sesji ciążowej żony Daniela Martyniuka, którą mogliśmy zobaczyć na Instagramie. - Czekamy na Ciebie Maluszku - czytaliśmy w opisie. Dociekliwi internauci zwrócili uwagę na to, że na fotkach próżno szukać syna Zenka Martyniuka. To jednak drugorzędne. Najważniejsze, że dumny tata zdążył przyjechać na porodówkę. Teraz młodych rodziców czeka prawdziwa życiowa rewolucja. Plusem jest to, że pewnie będą mogli liczyć na pomoc rodziców Daniela Martyniuka. W końcu zarówno Danuta, jak i Zenek wspaniale zajmują się Laurą. Niedawno wokalista w rozmowie z "Super Expressem" opowiadał z błyskiem w oku o wnuczce.

Laura ma różne zamiłowania - i śpiewa, i tańczy. Ale najbardziej lubi jeździć konno, ma swoje dwa kucyki. Eweliny tata, drugi dziadek, ma kilka koni. Jak jedzie w Polskę prezentować swoje konie, czy konia kupuje, to ona go tam nie odstępuje na krok. Jest wielką miłośniczką!

- mówił Zenek Martyniuk.

Galeria: Daniel Martyniuk znów będzie ojcem. Ma już córkę z poprzedniego związku