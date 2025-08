Tak się bawiły gwiazdy na tajnej imprezie Polsatu! Hubert Urbański zrobił wielkie wejście

W ostatni dzień lipca odbyła się prezentacja jesiennej ramówki Polsatu. Był to jednak dopiero początek zabawy! Wieczorem gwiazdy stacji spotkały się ponownie, by już w nieco mniejszym gronie świętować nadchodzący nowy sezon. Nie zabrakło power couple stacji, czyli Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Elżbieta Romanowska zachwyciła klasą, ale to Hubert Urbański zaskoczył najbardziej! Zobaczcie!