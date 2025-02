Danuta Martyniuk wyznała, że Daniel boi się Faustyny. Nie ma pojęcia, gdzie jest jej syn?!

Nie żyje żona wybitnego polskiego poety! Przeżyła go o 26 lat! Do końca dbała o jego pamięć

Nowa afera Daniela Martyniuka. Co się z nim dzieje?

Daniel Martyniuk ma poważne problemy. Jeszcze jakiś czas temu miał chociaż wierne grono fanów, którzy kibicowali jego wybrykom. Jednak ostatnia akcja rozwścieczyła publikę młodego Martyniuka. Wielu fanów jawnie też wyraziło niepokój o jego zdrowie.

Gdzie jest Daniel Martyniuk?

W czasie, kiedy na oficjalnym profilu na Instagramie Daniela Martyniuka jego nowe nagranie wideo, jego mama Danuta Martyniuk udzielała wywiadu. Powiedziała w nim, że syn jest aktualnie w Hiszpanii. Tymczasem Daniel pokazał się w bardzo złym na tle kasyna w Las Vegas. I teraz nie wiadomo, czy Daniel znów coś tworzy i konfabuluje, wrzucając wideo z przeszłości, czy żona Zenka nie ma pojęcia, gdzie on teraz jest!

Wszystko to zbiegło się z 6. urodzinami pierwszej wnuczki Danuty i Zenka Martyniuków. 12 lutego 2025 r. Laura - córka Daniela i jego pierwszej żony Eweliny - skończyła 6. lat. Wokalista i jego żona zapowiadali w mediach, że pojadą do niej z prezentami. Wszystko wskazuje jednak na to, że zrobili to bez udziału syna. Dlaczego? Danuta Martyniuk wyjaśniła to niedawno portalowi ShowNews.

Kogo boi się Daniel Martyniuk?

Widać, że bardzo przeżywa, że nie może córki odwiedzać. Nie ma przecież prawa jazdy, a nam Faustyna zakazuje tam jeździć. W lutym 2024 r. uciekł od niej w samych spodenkach i koszulce, bo tak bardzo chciał pojechać na urodziny Laurki. Pamiętam to jak dziś, bo na drugi dzień musiałam jechać do Konina i kupować mu rzeczy. On wyraźnie się jej boi.

Daniel Martyniuk mówi o hejcie

Internauci, którzy są oburzeni nowy nagraniem Daniela Martyniuka, zwrócili uwagę, żeby zaczął się leczyć, nawet jak nie dla siebie, to dla dzieci. Faustyna bowiem jest w ciąży. Tymczasem jej mąż nie jest w stanie sklecić nawet jednego zdania ze słów piosenki, którą ma zamiar śpiewać. Język mu się plącze, oczy, zamykają, ale nie ustaje w dyskusji. W pewnym momencie Daniel usunął nawet wszystkie komentarze pod swoim wideo, ale je przywrócił i kontynuował dyskusję. Z jego słów wynika, że nie rozumie "hejtu" na siebie i jego przyczyn doszukuje się w przeszłości. W tym miejscu poruszył tę kwestię alimentów, które musi płacić na córkę i swoją eks.

Mamy nadzieję, że Daniel wróci na łono rodziny cały i zdrowy i z dobrym pomysłem na siebie.

Autor:

Sonda Co myślisz o słowach Zenka Martyniuka na temat afery wokół jego syna Daniela? Mądry człowiek, nie dał się w to wmieszać Szkoda, że milczy. Powinien skomentować Nie mam zdania