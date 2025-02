Bezrobotny Daniel Martyniuk żali się na alimenty... prosto z Las Vegas czy może z Hiszpanii? Zdradził kwotę!

Daniel Martyniuk, syn króla disco polo Zenka Martyniuka w swojej znanej już ekspresyjnej manierze, zareagował na krytykę internautów, którzy zarzucali mu brak odpowiedzialności i wieczne narzekanie. W komentarzach nie przebierał w słowach:

– stwierdził filozoficznie Daniel. Następnie postanowił urządzić swoim „fanom” mini wykład na temat sprawiedliwości, który można by uznać za edukacyjny, gdyby nie fakt, że jego tok myślenia wymagałby osobnego tłumaczenia:

Na procenty ile wydaję? Zero zł, człowiek bezrobotny w tym kraju płaci co najwyżej 500 zł! Jest tu sprawiedliwość? Wiesz, co to znaczy słowo sprawiedliwość? Takie dłuższe trochę i „ść” na końcu, wiesz, kim była Temida? Wątpię, bo nie wiesz, co to sprawiedliwy wyrok. Podpowiem, że sprawiedliwość ma opaskę na oczach i każdy jest równy. Jeśli wszystko zostanie zrobione tak, jak powinno to wyglądać, zgodnie z prawem, to się odezwij i pogadamy