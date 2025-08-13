Syn Zenka Martyniuka od lat jest postacią, o której regularnie rozpisują się portale plotkarskie. Znany nie tylko z głośnego nazwiska, ale i kontrowersyjnych zachowań, wielokrotnie wzbudzał medialne burze. Publiczne incydenty, wulgaryzmy w sieci czy nagrania w stanie nietrzeźwości – to tylko część historii, które trafiły na pierwsze strony serwisów rozrywkowych. Sam Zenek w przeszłości wiele razy tłumaczył syna.

Daniel Martyniuk dodaje niepokojące nagrania na swoje media społecznościowe

Niedawno wydawało się, że w życiu Daniela Martyniuka nastąpił spokój. Urodziny drugiego dziecka, rzadsza obecność w mediach i brak nowych skandali dawały wrażenie, że 36-latek postanowił zmienić swój wizerunek. Tym większe zdziwienie wywołała jego ostatnia aktywność na Instagramie.

Pierwszym sygnałem była publikacja nocnego nagrania przedstawiającego ciemny, prawdopodobnie morski krajobraz, okraszonego cytatem z utworu zespołu Black Sabbath War Pigs. W relacji pojawiło się zdanie: "Straciły władzę wojenne świnie". Chwilę później na profilu znalazło się kolejne zdjęcie, tym razem z perspektywy osoby zanurzonej w wodzie. Jak się okazało, to nie koniec.

Około godziny 1 w nocy Daniel opublikował wideo, na którym widać, jak kąpie się nocą w wodzie. Do nagrania dołączone były niezrozumiałe, dziwne dźwięki, które mieszały się z szumem fal. Trudno było zorientować się, co tak naprawdę chciał przekazać.

Jeszcze tego samego poranka Martyniuk opublikował w InstaStories pytanie skierowane do swoich obserwatorów: "Czy ktoś zna pojęcie gaslightingu?". Warto przypomnieć, że jest to termin opisujący formę przemocy psychicznej, polegającej na manipulacji drugą osobą i podważaniu jej poczucia rzeczywistości. Co się dzieje u młodego Martyniuka? Na razie dokładnie nie wiadomo, ale pewnie niedługo się tego dowiemy!

