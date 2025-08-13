Daniel Martyniuk znów szokuje! Nocna kąpiel i dziwne pytania na Instagramie

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-13 8:45

Daniel Martyniuk ponownie daje o sobie znać w mediach społecznościowych. Najnowsze publikacje 36-latka wywołały konsternację wśród internautów. W nocy mężczyzna opublikował tajemnicze nagranie z wody oraz serię niepokojących wpisów. Poranne InstaStories również były dość dziwne.

Syn Zenka Martyniuka od lat jest postacią, o której regularnie rozpisują się portale plotkarskie. Znany nie tylko z głośnego nazwiska, ale i kontrowersyjnych zachowań, wielokrotnie wzbudzał medialne burze. Publiczne incydenty, wulgaryzmy w sieci czy nagrania w stanie nietrzeźwości – to tylko część historii, które trafiły na pierwsze strony serwisów rozrywkowych. Sam Zenek w przeszłości wiele razy tłumaczył syna.

Zobacz też: Takich obrazków jeszcze nie widzieliście! Daniel Martyniuk z dzieckiem na ręku

Daniel Martyniuk dodaje niepokojące nagrania na swoje media społecznościowe

Niedawno wydawało się, że w życiu Daniela Martyniuka nastąpił spokój. Urodziny drugiego dziecka, rzadsza obecność w mediach i brak nowych skandali dawały wrażenie, że 36-latek postanowił zmienić swój wizerunek. Tym większe zdziwienie wywołała jego ostatnia aktywność na Instagramie.

Pierwszym sygnałem była publikacja nocnego nagrania przedstawiającego ciemny, prawdopodobnie morski krajobraz, okraszonego cytatem z utworu zespołu Black Sabbath War Pigs. W relacji pojawiło się zdanie: "Straciły władzę wojenne świnie". Chwilę później na profilu znalazło się kolejne zdjęcie, tym razem z perspektywy osoby zanurzonej w wodzie. Jak się okazało, to nie koniec.

Około godziny 1 w nocy Daniel opublikował wideo, na którym widać, jak kąpie się nocą w wodzie. Do nagrania dołączone były niezrozumiałe, dziwne dźwięki, które mieszały się z szumem fal. Trudno było zorientować się, co tak naprawdę chciał przekazać.

Jeszcze tego samego poranka Martyniuk opublikował w InstaStories pytanie skierowane do swoich obserwatorów: "Czy ktoś zna pojęcie gaslightingu?". Warto przypomnieć, że jest to termin opisujący formę przemocy psychicznej, polegającej na manipulacji drugą osobą i podważaniu jej poczucia rzeczywistości. Co się dzieje u młodego Martyniuka? Na razie dokładnie nie wiadomo, ale pewnie niedługo się tego dowiemy!

Zobacz też: Danuta Martyniuk zdradziła całą prawdę o swoich wnukach! Ale najpierw pokazała nieziemską figurę

Zobacz naszą galerię: Daniel Martyniuk znów szokuje! Nocna kąpiel i dziwne pytania na Instagramie

Daniel Martyniuk znów szokuje! Nocna kąpiel i dziwne pytania na Instagramie
22 zdjęcia
Sonda
Czy Daniel Martyniuk kiedyś się opamięta?
Daniel Martyniuk wbił szpilki byłej żonie. Ewelina przerwała milczenie i grozi pozwem! ESKA
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANIEL MARTYNIUK