Danuta Martyniuk ocenia styl Marty Nawrockiej. Jednego jej pozazdrościła!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-08-08 10:26

W środę, 6 sierpnia Karol Nawrocki został prezydentem Polski, ale uwagę wielu osób przyciągnęła jego żona. Jej stylizacje były szeroko komentowane i to nie tylko przez modowych ekspertów. Na ten temat wypowiedziała się również Danuta Martyniuk. Co sądzi o stylu Marty Nawrockiej?

Marta Nawrocka zostanie ikoną mody?

6 sierpnia kiedy Karol Nawrocki (42 l.) złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym rozpoczął 5-letnią kadencję urzędującego prezydenta Polski. Jednak oczy niemal całej Polski skierowane były nie tylko na niego. Marta Nawrocka (39 l.) dumnie kroczyła u boku męża, a o jej stylizacjach wypowiedzieli się nie tylko modowi eksperci.

Pierwsza dama w dniu zaprzysiężenia zaprezentowała się w dwóch stylizacjach. Pierwsza z nich, błękitny kostium o klasycznym kroju, przypominał ubiór Melanii Trump z 2017 roku. Ewa Minge w rozmowie z mediami stwierdziła, że taki styl to dziś standard w świecie polityki – elegancja połączona z prostą formą i konstrukcyjnym krojem.

Po wyjściu z dziedzińca Zamku Królewskiego Marta Nawrocka zaprezentowała nową stylizację. Miała na sobie białą marynarkę z ozdobnym dołem oraz klasyczne, czarne spodnie z rozszerzanymi nogawkami. 

Danuta Martyniuk oceniła styl Marty Nawrockiej

O stylizacjach pierwszej damy wypowiedziała się również Danuta Martyniuk (58 l.). Żona króla disco polo nie ukrywa swoich sympatii politycznych i bardzo ucieszyły ją wyniki wyborów. Stylizacje Marty Nawrockiej również przypadły jej do gustu. Do tego w swojej szafie chętnie zobaczyłaby garsonkę, którą miała na sobie podczas zaprzysiężenia.

Bardzo podoba mi się styl pierwszej damy! Będę się inspirować. Ma piękne marynarki, prezentuje się elegancko. A jej stylizacja z zaprzysiężenia? Cudowna! Aż powiedziałam do Zenka, że muszę mieć taką garsonkę - powiedziała Martyniuk w rozmowie z "Faktem".

Sama Danuta Maryniuk w ostatnim czasie przeszła sporą metamorfozę. Coraz śmielej prezentuje swoje odmienione oblicze oraz figurę w sieci. Ukochana Zenka Martyniuka (56 l.) zmieniła również styl ubioru. 

Danusia Martyniuk ocenia styl Marty Nawrockiej
19 zdjęć
DANUTA MARTYNIUK
MARTA NAWROCKA