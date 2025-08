Filip Chajzer raduje się po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego

6 sierpnia kiedy Karol Nawrocki (42 l.) złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym rozpoczął 5-letnią kadencję urzędującego prezydenta Polski. Tegoroczne wybory kolejny raz podzieliły naród. Na dwa obozy podzieliły się również gwiazdy show-biznesu.

Do grona zwolenników należy Filip Chajzer (40 l.). Po majowych wyborach nie krył swojej radości z wygranej Nawrockiego. Chociaż do samych wyborów nie opowiadał się za żadnym z kandydatów, to kilka tygodni później na jego profilu pojawiło się zdjęcie Karola Nawrockiego.

Wiem, że wyleje się na mnie hejt. Trudno. Uważam, że nasz nowy prezydent jest super. Gratuluję i kibicuję! - napisał Filip pod zdjęciem.

W środę gwiazdor kolejny raz wyraził publicznie poparcie nowo zaprzysiężonemu prezydentowi. Na Instagramie zamieścił zdjęcie Karola Nawrockiego z podpisem:

NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI POLSCE! NIECH ŻYJE POLSKA! Powodzenia Panie Prezydencie.

Pod wpisem Filipa Chajzera pojawiło się wiele komentarzy. Część internautów zdecydowanie nie podziela entuzjazmu prezentera. Hejt oczywiście się pojawił, ale nie brakowało też słów wsparcia.

Zobacz również: Anna Popek zachwycona Karolem Nawrockim. Mówi o tłumach na zaprzysiężeniu. "Polacy, jesteście wielcy"

Filip Chajzer i Daniel Nawrocki: Nowa przyjaźń w show-biznesie

W lipcu Filip Chajzer miał okazję spotkać się z synem nowego prezydenta. Daniel Nawrocki (22 l.) odwiedził gastronomiczny punkt prezentera we Władysławowie. Zajadał się mięsną bułą i zrobił zdjęcie z Chajzerem, które później trafiło na ich Instagramy. W ich spotkaniu chodziło o coś więcej niż tylko degustację kebaba. Fani podejrzewali, że panowie pracują nad wspólnym projektem.

Były gwiazdor TVN pod koniec lipca w rozmowie z Plejadą wyznał, że będzie pierwszym gościem Nawrockiego Juniora w jego nowym programie na kanale WPolsce24.

Witam serdecznie w moim pierwszym programie. Będziemy jeździć po Polsce, spotykać się z ciekawymi ludźmi w ich środowisku. Dzisiaj Władysławowo i gwarantuję, będzie wesoło - zdradził 2 sierpnia Daniel Nawrocki.

Zobacz również: Kuba Sienkiewicz z "Elektrycznych Gitar" reaguje na słowa Agaty Dudy. Co za wyznanie!

Sonda Będziesz oglądać program Daniela Nawrockiego? Tak Nie Jeszcze nie wiem