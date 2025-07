Filip Chajzer pisze niczym Jarosław Kaczyński, Antek Królikowski reaguje. Karol Nawrocki musi to zobaczyć!

Tak gwiazdy zareagowały na wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2025

Przed wyborami prezydenckimi 2025 wśród celebrytów raczej większym poparciem cieszył się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski niż popierany przez PiS Karol Nawrocki. Zwyciężył jednak ten drugi, co wiele gwiazd zasmuciło. Znana m.in. z "Na dobre i na złe" Kamila Baar stwierdziła wręcz, że w jej sercu to Rafał Trzaskowski jest prezydentem. Załamana była też Krystyna Janda, która w emocjonalnym poście pisała o "wstydzie" i "upokorzeniu". Z wygranej Karola Nawrockiego - zdaje się - za to bardzo mocno ucieszył się Antek Królikowski. Tego, co zrobił tuż po wyborach prezydenckich 2025, nie powstydziłby się sam Jarosław Kaczyński.

Wszystko wskazuje na to, że Polska pozostanie Polską

- napisał aktor. Okazuje się, że do grona miłośników Karola Nawrockiego zalicza się także Filip Chajzer.

Filip Chajzer zachwycony Karolem Nawrockim. Antek Królikowski zareagował

Swoim nowym wpisem na Instagramie były gwiazdor TVN chyba nawet przebił Antka Królikowskiego. Jego podziw dla prezydenta elekta jest tak wielki, że niestraszny mu żaden hejt!

Wiem, że wyleje się na mnie hejt. Trudno. Uważam, że nasz nowy prezydent jest super. Gratuluję i kibicuję!

- napisał Filip Chajzer i zamieścił zdjęcie Karola Nawrockiego. Hejt oczywiście się pojawił, ale też słowa wsparcia. Zareagował również... Antek Królikowski, który polubił wpis celebryty. Wygląda na to, że PiS ma dwóch nowych bohaterów ze świata show-biznesu! A nowy prezydent koniecznie musi zobaczyć to, co w sieci wyprawiają Filip Chajzer i Antek Królikowski. Obaj narobili niezłego zamieszania!

Swoją drogą czterech naszych bohaterów łączy zamiłowanie do sportów walki. Karol Nawrocki w przeszłości był bokserem i brał udział w kibolskiej ustawce, Filip Chajzer swego czasu miał walczyć w Fame MMA, Antek Królikowski z kolei kiedyś chciał organizować własną galę MMA, a Jarosław Kaczyński to fan boksu. Gdyby wszyscy się spotkali, na pewno by się dogadali.

Galeria: Filip Chajzer zaprosił księdza by poświęcił kebaba

Sonda Czy Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem Polski? Tak Nie Pożyjemy, zobaczymy. Czas pokaże