Gwiazda "Na dobre i na złe" uważa, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem! Żyje w alternatywnej rzeczywistości?!

Wybory prezydenckie 2025 wygrał Karol Nawrocki. Czy się komuś to podoba, czy nie... Wiele polskich gwiazd jest mocno zawiedzionych wynikiem drugiej tury. Na pewno do tego grona zalicza się Kamilla Baar, gwiazda serialu "Na dobre i na złe". Co ciekawe, uważa ona, że prezydentem jest... Rafał Trzaskowski. Przynajmniej w jej sercu. Wygląda na to, że aktorka żyje w alternatywnej rzeczywistości.