Wybory prezydenckie 2025 wywołały gigantyczne zainteresowanie wśród naszych gwiazd. Jedni ograniczali się do akcji profrekwencyjnych (Maryla Rodowicz np. oferowała konkurs, w którym nagrodą był obiad z nią), drudzy wprost wspierali jednego z kandydatów. Ostatecznie wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, który uzyskał 50,89 proc. głosów. Z tego powodu ucieszył się m.in. Antek Królikowski. Na drugim biegunie znalazła się Maja Hirsch. Jej niewinny wpis w mediach społecznościowych uruchomił w niektórych internautach najgorsze instynkty. Aktorka została potwornie zwyzywana. Zalała ją prawdziwa lawina wulgaryzmów, które nie nadają się do cytowania. Maja Hirsch pokazała jednak screeny z tych ordynarnych ataków.

Wybory prezydenckie 2025. Doda grzmi ws. córki Karola Nawrockiego! "Apeluję do Was"

Wygląda to przerażająco, a to tylko niewielka część "uprzejmości", którymi została obdarowana Maja Hirsch po wyborach prezydenckich 2025. Zrozpaczona gwiazda - mimo że znajduje się po przeciwnej stronie politycznej barykady - teraz liczy na Karola Nawrockiego.

To tylko niektóre z około 50 komentarzy, jakie otrzymałam pod swoim adresem po napisaniu słowa "Nieeee" pod postem @bezuzytecznapl, kiedy ogłoszono wyniki wyborów na prezydenta RP. Rozumiem, że napisali je wyborcy Pana Karola Nawrockiego i w ten sposób objawiają swoją opinię na moją ocenę wczorajszego wyniku. Rozumiem, że mój głos wyborczy jest na tyle dla Państwa komentujących poruszający, że musicie się uciekać nawet do… to już chyba nawet nie jest hejt . Zapewniam, że absolutnie mi to nie robi. …martwi mnie jedynie poziom "dialogu" oraz poziom niektórych wyborców Pana Karola Nawrockiego, bo na pewno to tylko nieliczni. Oby Pan Karol Nawrocki przywrócił zgodę wśród Polaków tak, żeby różnica zdań i poglądów, a także wartości, nie zmuszała Ich do obrzucania się łajnem i nienawiścią… Wszystkiego Państwu i Państwu Polskiemu dobrego