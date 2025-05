Wybory prezydenckie 2025. Maryla Rodowicz wkracza do akcji na ostatniej prostej! Niesamowita nagroda za głosowanie

Wybory prezydenckie 2025. Gwiazdy zachęcają do głosowania

Wybory prezydenckie 2025 lada moment będą rozstrzygnięte. Przypomnijmy, że od północy w piątek obowiązuje cisza wyborcza. W drugiej turze wyścigu po prezydenturę na placu boju pozostało dwóch kandydatów: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Wiele gwiazd zachęca do udziału w wyborach prezydenckich 2025. Robi to m.in. Krzysztof Ibisz, który w piątek, 30 maja, rozmawiał z Joanną Senyszyn, która także była kandydatką we wspomnianych wyborach. Z kolei Łukasz Nowicki chciałby, żeby w Polsce za brak głosowania dostawało się po kieszeni. - W Belgii trzeba po prostu i tyle. Dostaje się karę finansową. Najwyższy czas wprowadzić to w Polsce - przekonywał w rozmowie z "Vivą". O takim rozwiązaniu nie wspomina Maryla Rodowicz. Nasza królowa estrady zamiast przysłowiowego kija proponuje marchewkę. Jest nią... obiad z piosenkarką. Żeby zjeść z artystką, trzeba spełnić określone warunki. Do specjalnej akcji dołączył raper Mata.

Sondaż Super Expressu: Wynik może rozgrzać kampanię do czerwoności, Polacy wskazali faworyta

Profrekwencyjny konkurs Maryli Rodowicz i Maty. Regulamin i szczegóły

Maryla Rodowicz i Mata proponują internautom udział w specjalnym profrekwencyjnym konkursie dotyczącym drugiej tury wyborów prezydenckich 2025. Aby wziąć udział w tych nietypowych zawodach, trzeba nagrać i opublikować na Instagramie lub TikToku filmik ze swojej komisji wyborczej, dodając dźwięk z piosenki "To tylko wiosna" śpiewanej przez Marylę Rodowicz i Matę. Dodatkowo trzeba oznaczyć artystów. Nagrodzonych zostanie pięć osób.

W ramach konkursu profrekwencyjnego wraz z Marylą Rodowicz zabierzemy 5 osób na chłodnik na Ząbkowskiej

- informuje raper. Posiłek z Marylą Rodowicz i Matą zjedzą ci, którzy prześlą najbardziej kreatywne zgłoszenia. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie w bio.

Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 zwyciężył Rafał Trzaskowski, który zdobył 31,36 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki (29,45 proc.). Ci dwaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze, która odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca.

