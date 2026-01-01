To pierwsze dziecko urodzone w 2026 roku. Otrzymało wyjątkowe imię

W sylwestrową noc w Mikołowie przyszedł na świat niezwykły noworodek.

Chłopiec o imieniu Miłosz urodził się dokładnie o północy, stając się prawdopodobnie pierwszym Polakiem urodzonym w 2026 roku.

Sprawdź, jakie inne dzieci urodziły się tuż po północy i poznaj szczegóły tej radosnej historii!

Mikołowo. Poród o północy

Nie każdy może pochwalić się tym, że w momencie jego narodzin świętuje cały świat, a niebo nad Polską zdobią kolorowe fajerwerki. W sylwestrową noc, punktualnie o godz. 00:00, gdy na całym świecie wznoszone były toasty witające Nowy 2026 Rok, rodzice na Oddziale Położniczym i Noworodkowym Akademickiego Centrum Zdrowia w Mikołowie powitali na świecie swojego synka. Z informacji przekazanych przez szpital wynika, że malec jest zdrowy, mierzy 55 cm i waży 3400 g.

Chłopczyk jest pierwszym obywatelem pow. mikołowskiego urodzonym w 2026 roku, a wyjątkowa godzina jego przyjścia na świat sprawia, że może też być pierwszym urodzonym w nowym roku Polakiem!

Malec otrzymał wyjątkowe imię – Miłosz. Ma ono pochodzenie słowiańskie i oznacza "tego, który jest miłowany", "miłujący" lub "umiłowany".

„Rodzicom gratulujemy z całego serca, a Miłoszowi życzymy zdrowia, siły i samych dobrych dni” - napisało Akademickiego Centrum Zdrowia w Mikołowie w mediach społecznościowych. A my dołączamy do życzeń.

Pierwsze dzieci w 2026 roku

Z całego kraju napływają informacje o noworocznych dzieciach, które przyszły na świat tuż po północy. Wśród nich jest Adaś, który urodził się dokładnie 19 sekund po północy, 1 stycznia, w Klinice Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Maluch waży 3520 g i mierzy 56 centymetrów długości. Z kolei zaledwie pięć minut po północy w Szpitalu Specjalistycznym im. Żeromskiego w Krakowie na świat przyszła Łucja. Waży 2960 g i mierzy 48 cm.