Miszczak z żoną złożyli życzenia na Nowy Rok. Ale cieplutki misiaczek z Edwarda wyszedł!

Edward Miszczak to człowiek, przed którym drżą najprawdopodobniej wszystkie gwiazdy Polsatu. , nic dziwnego, to on w dużej mierze decyduje o być albo nie być pracowników. Miszczak jest znany z tego, że nie bawi się w dyplomację i jak coś mu się nie podoba. potrafi wparować do studia i zrobić porządek.

Kariera Edwarda Miszczaka

Edward Miszczak zaczynał jako dziennikarz radiowy w radiu studenckim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem związał się z Radiem Kraków, a następnie w latach 90. był jednym z twórców Radia RMF FM. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił, gdy dołączył do młodziutkiej stacji TVN. Tam w 1998 roku został dyrektorem programowym i to właśnie on w dużej mierze odpowiada za sukces i pozycję TVN-u. Pod jego kierownictwem powstały kultowe programy, jak "Big Brother" czy "Taniec z Gwiazdami".

Po 25 latach pracy w TVN, w 2022 roku Edward Miszczak ogłosił swoje odejście ze stacji i dołączył do Polsatu, gdzie pp roku objął stanowisko dyrektora programowego w Telewizji Polsat. Od momentu przejścia do konkurencji, Miszczak wprowadza zmiany i pracuje nad nowymi formatami.

Miłość Edwarda Miszczaka

Drugą żoną Edwarda Miszczaka jest piękna, 45-letnia aktorka, Anna Cieślak. Znamy ją z hitowych serial, jak: "Edukacja XD", "Glina", "Glina. Nowy rozdział", "Szadź", "Komisarz Alex", "The office.pl", "Na Wspólnej". Anna jest drugą żoną Edwarda, szef Polsatu długo nie mógł się pozbierać po śmierci pierwszej małżonki, Małgorzaty, która odeszła w 2019 roku. Okazało się, że marła dokładnie na tę samą chorobę, co Joanna Kołaczkowska.

Moja żona chorowała na tę samą chorobę i odeszła tak samo jak Joanna. Cóż, życie z czasem nas wyprzedza

- wyznał dyrektor programowy Polsatu.

1 stycznia 2026 roku Edward Miszczak pojawił się na profilu swojej żony Anny Cieślak na Instagramie. Para złożyła wszystkim piękne, bardzo sympatyczne życzenia!

Życzymy Wszystkim Pokoju Spokoju i Dobrych Mocy💫 Bądźmy dla siebie serdeczni 💕 Ania i Edi

