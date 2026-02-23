Maria Bugdalska to córka Katarzyny Dowbor i Jerzego Baczyński, redaktora naczelnego tygodnika "Polityka". 27-latka jakiś czas temu wyszła za mąż i jak się okazuje - zmieniła nazwisko.

Córka Katarzyny Dowbor zmieniła nazwisko

Córka Katarzyny Dowbor jakiś czas temu poślubiła socjologa Jana Bugdalskiego. W rozmowie radiowej opowiedziała o tym, jak wiele zmieniło się w jej życiu.

Ślub się wydarzył po drodze, w ciągu tych dwóch lat od wydania tomiku. Bardzo szczęśliwe wydarzenie w moim życiu, które się wiąże właśnie ze zmianą, na którą czekałam

- wyznała Maria w audycji Jarosława Mikołajewskiego "Słowo daję" w Radiu Nowy Świat.

Polecamy: Dowbor o wnuczce. Tak ją wychwala! Nastolatka zrobi furorę w show-biznesie

Maria jest utalentowaną poetką. Teraz będzie tworzyć pod innym nazwiskiem

Jej debiutancki tomik "Chwasty ukryte" został wydany jeszcze pod nazwiskiem Dowbor-Baczyńska. Teraz jednak poetka planuje publikować już jako Bugdalska i nie ukrywa, że ma to dla niej szczególne znaczenie.

Wolałabym już publikować pod swoim aktualnym nazwiskiem, ze względu na to, że zmiana nazwiska też znaczy dla mnie bardzo wiele. Przypomina mi wiele wydarzeń, które w moim życiu wyznaczyły zmiany i bardzo bym chciała by ta zmiana była także widziana dla czytelników

- przyznała w rozmowie.

Przeczytaj także: Katarzyna Dowbor rzadko chwali się, kim jest jej brat. Wydało się! Fortuna, jachty i kariera w USA

Z twórczości Marysi bardzo dumna jest jej mama Kasia Dowbor. Kiedy ukazał się jej debiutancki tomik napisała na Instagramie:

"Chwasty ukryte" - pierwszy tomik poezji mojej córki Marysi. Ale nie ostatni! Jestem dumna!

Drugi tomik poezji Marii Bugdalskiej

W przygotowaniu jest jej drugi tomik poezji pt. "Cztery wersy". Choć Maria studiowała psychologię, a także socjologię i antropologię, to właśnie tworzenie poezji sprawia jej największą radość.

Nie przegap: Katarzyna Dowbor pokazała trzy pokolenia kobiet. Przeurocze zdjęcia z mamą i córką chwytają za serce

Autorka nie wyklucza, że przez pewien czas będzie używać również nazwiska panieńskiego, na przykład jako dopisku. Wszystko po to, by osoby, które już znają jej twórczość, mogły ją łatwiej odnaleźć.

31

Katarzyna Dowbor rozpływa się nad wnuczką. Córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora wchodzi do show-biznesu!