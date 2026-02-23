Wracający do zdrowia Jacek Rozenek z żoną na językach. Chodzi o różnicę wieku

Dla fanów aktora informacja o jego udarze w wieku 50 lat była prawdziwym wstrząsem. Gwiazdor musiał zmierzyć się z nową, brutalną rzeczywistością, a jego walka o powrót do sprawności stała się tematem numer jeden w mediach. Jednak w tym trudnym scenariuszu pojawił się jasny punkt. Jacek Rozenek nie został sam na placu boju. W 2025 roku jego serce skradła Maria Samuel, a ich ślub stał się symbolicznym nowym początkiem.

Jacek Rozenek walczył o zdrowie. Ukochana była jego opoką

Aktor szczerze mówił, że jego sytuacja zdrowotna była wręcz dramatyczna. Diagnoza o 12-procentowej frakcji wyrzutowej serca, którą usłyszał na kilka miesięcy przed udarem niedokrwiennym, była sporym zaskoczeniem. Powrót do formy wymagał nie tylko tytanicznej pracy, ale i ogromnych nakładów finansowych. W jednym z wywiadów w 2024 roku Jacek Rozenek przyznał, że miesięczne koszty leczenia i rehabilitacji sięgały nawet 20 tysięcy złotych. To kwota, która dla wielu byłaby nie do przeskoczenia. Na szczęście w tych mrocznych chwilach wspierała go Maria Samuel. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w maju 2025 roku i wkrótce będzie świętować pierwszą rocznicę.

"Jacek jest dla mnie kimś, kto wzleciał jak feniks z popiołów" - powiedziała ukochana aktora w "halo tu polsat".

Dzieli ich 16 lat, w ogóle na to nie zwracają uwagi

Trzecie małżeństwo gwiazdora znanych seriali, takich jak „Barwy szczęścia” czy „Klan”, wywołało lawinę spekulacji. Wszystko przez różnicę wieku między małżonkami. Obecna żona aktora jest od niego młodsza o 16 lat. Co ciekawe, internauci szybko wyliczyli, że wybranka Rozenka jest starsza od jego syna z pierwszego małżeństwa zaledwie o około 3 lata. Czy taka konfiguracja rodzinna jest powodem do plotek? Małżonkowie ucinają wszelkie domysły. Jak sami podkreślają, 16 lat różnicy w ogóle nie jest przez nich odczuwalne w codziennym życiu i nie ma żadnego wpływu na ich relację.

"W ogóle nie istnieje to w naszych rozmowach, to nie jest ogromna różnica wieku" - skwitował Jacek Rozenek.