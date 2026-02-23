Maciej podjął kontrowersyjną decyzję. Wioleta nie wytrzymała. Zrobiła roast na mężczyźnie!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-02-23 9:23

"Żona dla Polaka" powoli dobiega końca. Losy Polaków mieszkających w Toronto przyciągają miliony widzów przez telewizory. Nic dziwnego - dzieje się tam jednocześnie dramat i wielka miłość. Do końca tego drugiego doszło u Macieja. Mężczyzna postanowił pożegnać Wioletę. Ta nie ukrywała swojego rozczarowania. Postanowiła zroastować Macieja za jego zachowanie.

Kim jest Maciej z Żony dla Polaka?

Maciej ma 46 lat i pochodzi z Gdyni. Wielokrotnie wspominał, że choć podoba się jemu w Kanadzie, bardzo tęskni za Pomorzem, dlatego rozważa powrót do Polski. Na co dzień w Toronto pracuje jako manager projektów. 

Prowadzi aktywny styl życia. Nie ukrywa, że lubi ćwiczyć na siłowni. Uwielbia też motocykle, dlatego często można go zobaczyć na tym sprzęcie właśnie w Kanadzie. 

Przygody Macieja w programie

Maciej z "Żona dla Polaka" nie ukrywa, że jest gotowy na założenie rodziny oraz tzw. ustatkowanie się. Na podstawie nagrań wybrał:

  • Iwona,
  • Magda,
  • Wioleta,
  • Ania,
  • Andżelika.
Maciek od początku nie ukrywał, że nie potrafi wybrać jednej z dziewczyn. Chciał poznać każdą. W pewnym momencie doszło jednak do namiętnego pocałunku między nim a Wioletą, co sprawiło, iż dziewczyna zaczęła stawiać swoje granice. Chciała na siłę pokazać koleżanką, że Maciej w teorii już wybrał. Okazało się to złudnym wrażeniem. 

Maciej skonfrontował się z Wioletą. Ta urządziła na nim roast 

Najnowszy odcinek "Żony dla Polaka" był pełny emocji. Maciej postanowił odrzucić jedną z dziewczyn, aby skupić się na dwóch pozostałych. Nikt się jednak nie spodziewał takiej decyzji. Maciej postanowił pożegnać... Wioletę. O ile Andżelika i Iwona nie miały z tym problemu, odrzucona nie ukrywała swojego zaskoczenia i oburzenia. Szybko wyjawiła, że między nimi doszło do pocałunku, na co reszta dziewczyn zareagowała bardzo obojętnie. 

Kacper Kuszewski o kulisach i zaskoczeniach w "Żona dla Polaka. Toronto"

- Ale Maciek dalej nie wie, czego chce w życiu i jak będzie nawet całował z 20, to z każdą się pożegna. Jestem rozczarowana twoją postawą. Zabawiłeś się mną i wyjdę na walniętą dziewczynę, a nią nie jestem [...]  Narcyz, lubi się bawić kobietami i taka sytuacja mu nie przeszkadza […] Facet powinien mieć jaja, a nie udawać, że nie ma tematu - powiedziała Wioleta w programie. 

Wioleta nie ukrywała, że nie czuła żadnej pokory ze strony Macieja. Według niej mężczyzna zachował się bardzo nieodpowiednio i zabawiał się każdą z nich. 

- Uważam, że jestem jedyną osobą, która się szanuje, ma jakieś własne zasady i zdanie. Nie spodziewałam się po nim, że będzie takim człowiekiem, jakim pokazał się, że jest - powiedziała na setce Wioleta. 

Dziewczyna mimo pakowania, postanowiła wrócić i dalej rozliczać się z Maciejem. 

Polecany artykuł:

Zaspojlerowali związek na Instagramie. Kolejna para z "Żona dla Polaka" wszystk…

- Jeszcze nie skończyłam. Dzisiaj pożegnał się ze mną, jutro pożegna się z wami. I jakby nigdy nic super jest. No, ale to nie jest śmieszne, tylko żenujące w tym momencie. Reasumując, żegna się ze mną, skompromitował mnie, ale z wami też się pożegna, bo nie jest określony to żadnej kobiety, bo żadnej nie widzi w swoim życiu. Idę, bo w Polsce czekają na mnie normalni faceci. Jestem atrakcyjną i fajną osobą, na pewno kogoś normalnego dla siebie znajdę […] Ja naprawdę szukam miłości. Nie wyszło, to nie wyszło. Koniec - powiedziała Wioleta. 

Maciej nie ukrywał swojego zaskoczenia. Żałował jedynie, że decyzji nie podjął szybciej, bo wiedział wcześniej, jaki stosunek ma do Wiolety. 

- Myślę, że gdyby wśród dziewczyn zobaczył od razu tę jedną, to by program wyglądał tak, jak ma w założeniu. Nie stało się tak, powinniśmy mieć tę rozmowę szybciej niż później. Żadna z dziewczyn nie jest dla mnie materiałem na żonę - powiedział Maciej. 

8. odcinek Żona dla Polaka. Toronto
Galeria zdjęć 58
Super Express Google News
Sonda
Lubisz program "Żona dla Polaka"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Żona dla Polaka