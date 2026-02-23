Kim jest Maciej z Żony dla Polaka?

Maciej ma 46 lat i pochodzi z Gdyni. Wielokrotnie wspominał, że choć podoba się jemu w Kanadzie, bardzo tęskni za Pomorzem, dlatego rozważa powrót do Polski. Na co dzień w Toronto pracuje jako manager projektów.

Prowadzi aktywny styl życia. Nie ukrywa, że lubi ćwiczyć na siłowni. Uwielbia też motocykle, dlatego często można go zobaczyć na tym sprzęcie właśnie w Kanadzie.

Przygody Macieja w programie

Maciej z "Żona dla Polaka" nie ukrywa, że jest gotowy na założenie rodziny oraz tzw. ustatkowanie się. Na podstawie nagrań wybrał:

Iwona,

Magda,

Wioleta,

Ania,

Andżelika.

Maciek od początku nie ukrywał, że nie potrafi wybrać jednej z dziewczyn. Chciał poznać każdą. W pewnym momencie doszło jednak do namiętnego pocałunku między nim a Wioletą, co sprawiło, iż dziewczyna zaczęła stawiać swoje granice. Chciała na siłę pokazać koleżanką, że Maciej w teorii już wybrał. Okazało się to złudnym wrażeniem.

Maciej skonfrontował się z Wioletą. Ta urządziła na nim roast

Najnowszy odcinek "Żony dla Polaka" był pełny emocji. Maciej postanowił odrzucić jedną z dziewczyn, aby skupić się na dwóch pozostałych. Nikt się jednak nie spodziewał takiej decyzji. Maciej postanowił pożegnać... Wioletę. O ile Andżelika i Iwona nie miały z tym problemu, odrzucona nie ukrywała swojego zaskoczenia i oburzenia. Szybko wyjawiła, że między nimi doszło do pocałunku, na co reszta dziewczyn zareagowała bardzo obojętnie.

Kacper Kuszewski o kulisach i zaskoczeniach w "Żona dla Polaka. Toronto"

- Ale Maciek dalej nie wie, czego chce w życiu i jak będzie nawet całował z 20, to z każdą się pożegna. Jestem rozczarowana twoją postawą. Zabawiłeś się mną i wyjdę na walniętą dziewczynę, a nią nie jestem [...] Narcyz, lubi się bawić kobietami i taka sytuacja mu nie przeszkadza […] Facet powinien mieć jaja, a nie udawać, że nie ma tematu - powiedziała Wioleta w programie.

Wioleta nie ukrywała, że nie czuła żadnej pokory ze strony Macieja. Według niej mężczyzna zachował się bardzo nieodpowiednio i zabawiał się każdą z nich.

- Uważam, że jestem jedyną osobą, która się szanuje, ma jakieś własne zasady i zdanie. Nie spodziewałam się po nim, że będzie takim człowiekiem, jakim pokazał się, że jest - powiedziała na setce Wioleta.

Dziewczyna mimo pakowania, postanowiła wrócić i dalej rozliczać się z Maciejem.

- Jeszcze nie skończyłam. Dzisiaj pożegnał się ze mną, jutro pożegna się z wami. I jakby nigdy nic super jest. No, ale to nie jest śmieszne, tylko żenujące w tym momencie. Reasumując, żegna się ze mną, skompromitował mnie, ale z wami też się pożegna, bo nie jest określony to żadnej kobiety, bo żadnej nie widzi w swoim życiu. Idę, bo w Polsce czekają na mnie normalni faceci. Jestem atrakcyjną i fajną osobą, na pewno kogoś normalnego dla siebie znajdę […] Ja naprawdę szukam miłości. Nie wyszło, to nie wyszło. Koniec - powiedziała Wioleta.

Maciej nie ukrywał swojego zaskoczenia. Żałował jedynie, że decyzji nie podjął szybciej, bo wiedział wcześniej, jaki stosunek ma do Wiolety.

- Myślę, że gdyby wśród dziewczyn zobaczył od razu tę jedną, to by program wyglądał tak, jak ma w założeniu. Nie stało się tak, powinniśmy mieć tę rozmowę szybciej niż później. Żadna z dziewczyn nie jest dla mnie materiałem na żonę - powiedział Maciej.

