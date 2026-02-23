Nagrody BAFTA 2026 rozdane. Kto zdobył statuetkę? Jeden film nie miał sobie równych

"Jedna bitwa po drugiej" wielkim zwycięzcą

Najwięcej powodów do świętowania podczas gali BAFTA 2026 mieli twórcy filmu "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Produkcja zdobyła aż sześć nagród, w tym tę najważniejszą – za najlepszy film. Akademia doceniła także reżyserię, scenariusz adaptowany oraz aktorstwo drugoplanowe. Statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za "Jedna bitwa po drugiej" odebrał Sean Penn, co było pewnym zaskoczeniem, bo przed galą typowano innych zwycięzców. Co ciekawe, ten film od początku uchodził za faworyta – miał aż 14 nominacji, najwięcej ze wszystkich produkcji.

Polecamy: Trzy lata ciszy i wielki powrót! Kate olśniła na czerwonym dywanie BAFTA 2026

Gwiazdy i książęca para na czerwonym dywanie

Ceremonia odbyła się w londyńskim Royal Festival Hall, gdzie pojawiło się wiele znanych twarzy. Wśród gości byli m.in. Leonardo DiCaprio oraz książęca para: książę William i księżna Kate. William od lat pełni funkcję prezydenta Brytyjskiej Akademii Filmowej, dlatego jego obecność to już tradycja.

Galę po raz pierwszy prowadził Alan Cumming, znany widzom z wielu filmów i seriali. Jego debiut w roli gospodarza przyciągnął spore zainteresowanie.

Nie przegap: Monica Bellucci nie wygląda na 61 lat! Kate Hudson płonie w czerwieni. Tłum gwiazd na BAFTA 2026

Polski akcent, ale bez statuetki

Wśród nominowanych znalazła się również Polka. Małgorzata Turzańska została wyróżniona za kostiumy do filmu "Hamnet". Choć ostatecznie nagroda trafiła do twórców Frankenstein, sama nominacja jest dużym sukcesem i potwierdzeniem jej międzynarodowej pozycji.

BAFTA 2026 - nagrodzeni

NAJLEPSZY FILM - "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY FILM BRYTYJSKI - "Hamnet"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA - Jessie Buckley - "Hamnet"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY - Robert Aramayo - "I Swear"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA - Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY - Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY REŻYSER - Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY - "Zwierzogród 2"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY - "Grzesznicy"

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY - "Wartość sentymentalna"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY - "Pan Nikt kontra Putin"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY - "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY FILM FAMILIJNY - "Boong"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA - "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZA MUZYKA - "Grzesznicy"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA - "Frankenstein"

NAJLEPSZE KOSTIUMY - "Frankenstein"

NAJLEPSZY MONTAŻ - "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY - "Frankenstein"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE - "Avatar: Ogień i popiół"

NAJWIĘKSZA AKTORSKA NADZIEJA - Robert Aramayo

NAJLEPSZY DŹWIĘK - "F1"

NAJLEPSZY DEBIUT BRYTYJSKIEGO REŻYSERA, PISARZA LUB PRODUCENTA - "My Father’s Shadow"

NAJLEPSZY BRYTYJSKI KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY - "Two Black Boys in Paradise"

NAJLEPSZY BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY - "This Is Endometriosis"

NAJLEPSZA OBSADA - "I Swear"

WYBITNE BRYTYJSKIE POŚWIĘCENIE DLA KINA - Clare Binns

7

OSCARY 2025: POLSKIE AKCENTY w nominowanych filmach | To Się Kręci