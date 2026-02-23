Nie żyje Mirosław Krawczyk. Aktor miał 72 lata

W minioną sobotę w mediach ukazała się informacja o śmierci Mirosława Krawczyka. Aktor od kilku dekad związany był z Teatrem Wybrzeże. To właśnie przyjaciele z teatru przekazali przykrą wiadomość o jego śmierci.

Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka. [...] Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu - przekazano na profilu teatru.

Prywatnie Mirosław Krawczyk związany był z koleżanką po fachu Marią Mielnikow. Aktorska para doczekała się syna Mikołaja, który poszedł w ich ślady. Mikołaj Krawczyk (45 l.) ogólnopolską rozpoznawalność zyskał dzięki roli Pawła w "Pierwszej Miłości". Jego rodzice również zagrali w serialu Polsatu.

Na planie serialu Polsatu Krawczyk junior poznał Anetę Zając (43 l.), z którą związany był przez siedem lat. W 2011 roku para doczekała się bliźniąt. Para rozstała się na początku 2012 roku. Chociaż rozeszli się w atmosferze skandalu, to aktorka dbały, by synowie mieli dobry kontakt z dziadkami. Po śmierci Mirosława Krawczyka zamieściła na Instagramie zdjęcie aktora z wnukami z wycieczki do Gdańska. Do fotografii dodała zaledwie dwa, ale jakże znaczące słowa: "Dziadek Mirek".

Mirosław Krawczyk rozkwitał na deskach teatrów

Mirosław Krawczyk urodził się 7 grudnia 1953 roku w Olkuszu. Na czas studiów wyjechał do Krakowa, gdzie w 1978 roku ukończył Wydział Aktorski PWST. Krótko po tym zadebiutował na scenie Teatru Śląskiego w przedstawieniu "Damy i huzary" w reżyserii Jana Machulskiego.

W katowickim teatrze pracował przez osiem lat. Później związał się z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, gdzie z krótką przerwą pracował do śmierci. Jego talent można było podziwiać nie tylko na deskach teatrów. Przez całą swoją karierę występował również w telewizji oraz kinie.

