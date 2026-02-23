Aneta Zając żegna niedoszłego teścia. Jedno zdjęcie i dwa wzruszające słowa

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-02-23 9:54

21 lutego zmarł Mirosław Krawczyk, ojciec Mikołaja Krawczyka. Aktora w sieci żegnają przyjaciele z teatru oraz znajomi z branży filmowej. Niedoszłego teścia i dziadka swoich dzieci pożegnała również Aneta Zając. Aktorka opublikowała zdjęcie i dodała dwa słowa. Tyle wystarczyło, by poruszyć co łez.

Nie żyje Mirosław Krawczyk. Aktor miał 72 lata

W minioną sobotę w mediach ukazała się informacja o śmierci Mirosława Krawczyka. Aktor od kilku dekad związany był z Teatrem Wybrzeże. To właśnie przyjaciele z teatru przekazali przykrą wiadomość o jego śmierci.

Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka. [...] Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu - przekazano na profilu teatru.

Prywatnie Mirosław Krawczyk związany był z koleżanką po fachu Marią Mielnikow. Aktorska para doczekała się syna Mikołaja, który poszedł w ich ślady. Mikołaj Krawczyk (45 l.) ogólnopolską rozpoznawalność zyskał dzięki roli Pawła w "Pierwszej Miłości". Jego rodzice również zagrali w serialu Polsatu.

Na planie serialu Polsatu Krawczyk junior poznał Anetę Zając (43 l.), z którą związany był przez siedem lat. W 2011 roku para doczekała się bliźniąt. Para rozstała się na początku 2012 roku. Chociaż rozeszli się w atmosferze skandalu, to aktorka dbały, by synowie mieli dobry kontakt z dziadkami. Po śmierci Mirosława Krawczyka zamieściła na Instagramie zdjęcie aktora z wnukami z wycieczki do Gdańska. Do fotografii dodała zaledwie dwa, ale jakże znaczące słowa: "Dziadek Mirek".

Zobacz również: Gwiazda disco polo walczy o zdrowie dzieci! Słowa jej synka doprowadzają do łez: "Mamo, czy ja umrę?"

Mirosław Krawczyk rozkwitał na deskach teatrów

Mirosław Krawczyk urodził się 7 grudnia 1953 roku w Olkuszu. Na czas studiów wyjechał do Krakowa, gdzie w 1978 roku ukończył Wydział Aktorski PWST. Krótko po tym zadebiutował na scenie Teatru Śląskiego w przedstawieniu "Damy i huzary" w reżyserii Jana Machulskiego.

W katowickim teatrze pracował przez osiem lat. Później związał się z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, gdzie z krótką przerwą pracował do śmierci. Jego talent można było podziwiać nie tylko na deskach teatrów. Przez całą swoją karierę występował również w telewizji oraz kinie. 

Zobacz również: Po śmierci męża przez bolesną zdradę straciła dom! Artystka została z niczym

Aneta Zając, Mirosław Krawczyk
Galeria zdjęć 13
Super Express Google News
QUIZ: Te choroby wstrząsnęły „Pierwszą miłością”! Sprawdź, czy wszystko pamiętasz
Pytanie 1 z 10
Na co chorowała Kinga Żukowska (Aleksandra Zienkiewicz)?
Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Pojawił się prawdziwy tłum
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANETA ZAJĄC
MIKOŁAJ KRAWCZYK