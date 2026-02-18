Olga Frycz wyszła ze szpitala z ojcem swojego trzeciego dziecka. Nie przestawał płakać

Aktorka Olga Frycz i tancerz Albert Kosiński zabrali Jasia do domu

"Nasze serca są pełne. Jasiu. 6.02.2026" - napisała w sieci dumna mamusia, Olga Frycz, informując, że malec jest już na świecie. Dla aktorki to już trzecie dziecko. Olga ma dwie córki - Helenę (8 l.) i Zofię (5 l.), które mają dwóch różnych ojców. Albert zaś po raz pierwszy został właśnie tatusiem. Dlatego tak bardzo to przeżywa.

Byliśmy przez cały czas razem. Bardzo się cieszę, że mogłem w ogóle uczestniczyć w tym i wspierać Olgę. No, nie da się tego opisać. (...) Chwila, moment, krzyk maleństwa, podniosłem głowę. Pierwszy zobaczyłem Jasia. Wow, to już. Jest. I tyle. Ogromne szczęście. Bardzo dużo wzruszeń

- opowiadał wzruszony w "Halo, tu Polsat". - Te pierwsze dwa, trzy dni, to cały czas płakałem, gdy tylko go widziałem - wyznał.

Frycz i Kosiński wrócili z synkiem do domu

W weekend o godz. 15 mały Jaś był już gotowy, by ruszyć do domu. Albert przyjechał po swoją ukochaną i po synka do szpitala im. Św. Rodziny. Chwilę spędzili na oddziale, by przygotować niemowlę na podróż. Tancerz zabrał do auta wszystkie rzeczy partnerki, a później wrócił do placówki, by podpisać odpowiednie dokumenty i już z nosidełkiem z brzdącem w środku mogli ruszyć przed siebie. Aż miło na nich patrzeć!

