Albert Kosiński, ukochany Olgi Frycz, właśnie został ojcem! Ale nie może skupić się na dziecku, bo "Taniec z Gwiazdami" za pasem

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-10 15:46

Albert Kosiński, ukochany partner Olgi Frycz właśnie został ojcem swojego pierwszego dziecka. 6 lutego na świat przyszedł jego syn, owoc związku z aktorką, która jest teraz mamą trójki dzieci! Nie dla niego jednak urlop ojcowski, nie dla niego wolne od pracy, by móc zająć się maleńkim synkiem. Kosiński, choć jest młodym tatą, ciężko pracuje, przygotowując się do udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Nowa edycja już za kilkanaście dni!

Olga Frycz, jedna z polskich aktorek młodego pokolenia, po burzliwych relacjach w przeszłości odnalazła prawdziwe szczęście u boku młodszego o 9 lat partnera - Alberta Kosińskiego. Ich związek to nie jest kolejna plotka z show-biznesu, to autentyczna miłość, która rozwija się już od dłuższego czasu. I przynosi owoce! Kosińska i Frycz właśnie zostali rodzicami maleńkiego synka.

Nasze serca są pełne. Jasiu 6.02.2026 - przekazali aktorka i tancerz na swoich profilach na Instagramie.

Chłopiec dostał imię po dziecku - ojcem Olgi jest słynny aktor Jan Frycz. Maluch dołączył do patchworkowej rodziny złożonej z Olgi, Alberta i jej dwóch córek z poprzednich relacji. Gratulujemy!

Frycz i Kosiński - łączy ich prawdziwa miłość

Para poznała się w nietypowy sposób - na kursie tańca towarzyskiego, gdzie Frycz postanowiła spełnić swoją pasję. To właśnie tam narodziło się uczucie, które szybko przerodziło się w coś więcej niż zwykłą znajomość. Już 2 stycznia 2025 roku Albert poprosił Olgę o rękę podczas romantycznego pobytu na Teneryfie, a aktorka przyjęła zaręczyny z prawdziwym wzruszeniem.

Choć różnica wieku między nimi budziła emocje, to miłość okazała się silniejsza niż jakiekolwiek wątpliwości. Kosiński, znany z programu "Taniec z Gwiazdami", nie tylko skradł serce Frycz, ale też świetnie dogaduje się z jej córkami z poprzednich związków. Para coraz śmielej pokazuje swoje szczęście w mediach społecznościowych, nie ukrywając emocji i radości ze wspólnych chwil.

Maluch jest już na świecie!

W ostatnich miesiącach ich relacja nabrała jeszcze większego tempa. W sierpniu Olga Frycz ogłosiła, że wraz z Albertem spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka - synka Jasia, który przyszedł na świat 6 lutego. To ogromna radość dla zakochanych i ich rodzin, a sam Albert wielokrotnie podkreślał, że ojcostwo jest dla niego niezwykle ważne.

A co ze ślubem? W "Pytaniu na śniadanie" aktorka zdradziła, że choć temat ślubu jest bliski ich sercom, to na razie wolą skupić się na rodzinie i małym Jasiu.

Kosiński musi się skupić na pracy

Choć w życiu prywatnym Alberta teraz mnóstwo się dzieje, to tancerz nie ma aż tyle czasu dla swojego maleńkiego synka, ile miałby, gdyby nie brał udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Następne tygodnie to bardzo gorący czas! I Kosiński, i Iza Miko, którą Albert trenuje, muszę ćwiczyć godzinami. Na szczęście aktorka ma pewne przygotowanie taneczne, więc praca idzie pełną parą.

Na InstaStory Kosińskiego wciąż pojawiają się nowe filmiki i zdjęcia z treningów do "TzG". Show startuje już 1 marca!

Kasia Cichopek
OLGA FRYCZ
Albert Kosiński
DZIECI GWIAZD