Albert Kosiński, ukochany Olgi Frycz, właśnie został ojcem! Ale nie może skupić się na dziecku, bo "Taniec z Gwiazdami" za pasem

Olga Frycz, jedna z polskich aktorek młodego pokolenia, po burzliwych relacjach w przeszłości odnalazła prawdziwe szczęście u boku młodszego o 9 lat partnera - Alberta Kosińskiego. Ich związek to nie jest kolejna plotka z show-biznesu, to autentyczna miłość, która rozwija się już od dłuższego czasu. I przynosi owoce! Kosińska i Frycz właśnie zostali rodzicami maleńkiego synka.

Nasze serca są pełne. Jasiu 6.02.2026 - przekazali aktorka i tancerz na swoich profilach na Instagramie.

Chłopiec dostał imię po dziecku - ojcem Olgi jest słynny aktor Jan Frycz. Maluch dołączył do patchworkowej rodziny złożonej z Olgi, Alberta i jej dwóch córek z poprzednich relacji. Gratulujemy!

Frycz i Kosiński - łączy ich prawdziwa miłość

Para poznała się w nietypowy sposób - na kursie tańca towarzyskiego, gdzie Frycz postanowiła spełnić swoją pasję. To właśnie tam narodziło się uczucie, które szybko przerodziło się w coś więcej niż zwykłą znajomość. Już 2 stycznia 2025 roku Albert poprosił Olgę o rękę podczas romantycznego pobytu na Teneryfie, a aktorka przyjęła zaręczyny z prawdziwym wzruszeniem.

Choć różnica wieku między nimi budziła emocje, to miłość okazała się silniejsza niż jakiekolwiek wątpliwości. Kosiński, znany z programu "Taniec z Gwiazdami", nie tylko skradł serce Frycz, ale też świetnie dogaduje się z jej córkami z poprzednich związków. Para coraz śmielej pokazuje swoje szczęście w mediach społecznościowych, nie ukrywając emocji i radości ze wspólnych chwil.

Maluch jest już na świecie!

W ostatnich miesiącach ich relacja nabrała jeszcze większego tempa. W sierpniu Olga Frycz ogłosiła, że wraz z Albertem spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka - synka Jasia, który przyszedł na świat 6 lutego. To ogromna radość dla zakochanych i ich rodzin, a sam Albert wielokrotnie podkreślał, że ojcostwo jest dla niego niezwykle ważne.

A co ze ślubem? W "Pytaniu na śniadanie" aktorka zdradziła, że choć temat ślubu jest bliski ich sercom, to na razie wolą skupić się na rodzinie i małym Jasiu.

Kosiński musi się skupić na pracy

Choć w życiu prywatnym Alberta teraz mnóstwo się dzieje, to tancerz nie ma aż tyle czasu dla swojego maleńkiego synka, ile miałby, gdyby nie brał udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Następne tygodnie to bardzo gorący czas! I Kosiński, i Iza Miko, którą Albert trenuje, muszę ćwiczyć godzinami. Na szczęście aktorka ma pewne przygotowanie taneczne, więc praca idzie pełną parą.

Na InstaStory Kosińskiego wciąż pojawiają się nowe filmiki i zdjęcia z treningów do "TzG". Show startuje już 1 marca!

