W Nowy Rok w Suchedniowie doszło do pożaru domu jednorodzinnego, z którego ewakuowały się trzy osoby dorosłe.

Ogień objął piętro i poddasze budynku, ale dzięki szybkiej interwencji strażaków nikomu nic się nie stało.

Jakie wsparcie otrzymały poszkodowane osoby i co dalej z ich domem?

Suchedniów. Pożar domu jednorodzinnego w Nowy Rok

Żaden z mieszkańców domu jednorodzinnego w Suchedniowie, gdzie w Nowy Rok wybuchł pożar, nie odniósł obrażeń wskutek zdarzenia. Zgłoszenie o pojawieniu się płomieni wpłynęło do służb ratowniczych ok. godz. 7.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów pożar obejmował piętro oraz poddasze budynku. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądów wody na palący się budynek - poinformowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Jak dodają mundurowi, trzy osoby dorosłe, które przebywały w budynku, same ewakuowały się na zewnątrz przed przybyciem strażaków. W działaniach brało udział 21 funkcjonariuszy, podzielonych na 6 zastępów, którzy po ugaszeniu pożaru przystąpili do następujących działań:

przeszukania obiektu pod kątem obecności osób poszkodowanych i ukrytych zarzewi ognia;

oddymiania obiektu;

rozbiórki i przelaniu nadpalonych elementów konstrukcyjnych budynku.

Z uwagi na rozmiary tragedii na miejsce udał się też burmistrz Suchedniowa.

- Mieszkańcy otrzymali pomoc od Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów w postaci lokalu zastępczego - podają strażacy.