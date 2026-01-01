Ogromny pożar domu jednorodzinnego! Interweniowały nie tylko służby ratunkowe. Dramat w Nowy Rok [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-01 19:20

Ogromny pożar obudził mieszkańców domu jednorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Suchedniowie w województwie świętokrzyskim. Płomienie pojawiły się w czwartek, 1 stycznia, ok. godz. 7, a na miejsce od razu wezwano służby ratunkowe. Ogień objął piętro i poddasze budynku, a trzy osoby dorosłe, które przebywały w środku podczas zdarzenia, zdążyły same ewakuować się na zewnątrz.

  • W Nowy Rok w Suchedniowie doszło do pożaru domu jednorodzinnego, z którego ewakuowały się trzy osoby dorosłe.
  • Ogień objął piętro i poddasze budynku, ale dzięki szybkiej interwencji strażaków nikomu nic się nie stało.
  • Jakie wsparcie otrzymały poszkodowane osoby i co dalej z ich domem?

Suchedniów. Pożar domu jednorodzinnego w Nowy Rok

Żaden z mieszkańców domu jednorodzinnego w Suchedniowie, gdzie w Nowy Rok wybuchł pożar, nie odniósł obrażeń wskutek zdarzenia. Zgłoszenie o pojawieniu się płomieni wpłynęło do służb ratowniczych ok. godz. 7.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów pożar obejmował piętro oraz poddasze budynku. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądów wody na palący się budynek - poinformowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Jak dodają mundurowi, trzy osoby dorosłe, które przebywały w budynku, same ewakuowały się na zewnątrz przed przybyciem strażaków. W działaniach brało udział 21 funkcjonariuszy, podzielonych na 6 zastępów, którzy po ugaszeniu pożaru przystąpili do następujących działań:

  • przeszukania obiektu pod kątem obecności osób poszkodowanych i ukrytych zarzewi ognia;
  • oddymiania obiektu;
  • rozbiórki i przelaniu nadpalonych elementów konstrukcyjnych budynku.

Z uwagi na rozmiary tragedii na miejsce udał się też burmistrz Suchedniowa.

Mieszkańcy otrzymali pomoc od Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów w postaci lokalu zastępczego - podają strażacy.

Urząd miejski zamieniony w noclegownię

