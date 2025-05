Sondaż Super Expressu: Wynik może rozgrzać kampanię do czerwoności, Polacy wskazali faworyta

Rafał Trzaskowski wygrywa najnowszy sondaż Super Expressu w kluczowym pytaniu o to, który z kandydatów byłby lepszym prezydentem Polski. Wyniki nie pozostawiają złudzeń: Trzaskowski – 46 proc., Nawrocki – 41 proc., niezdecydowani – 13 proc. To kolejny sygnał, że wyścig o Pałac Prezydencki pozostaje niezwykle wyrównany, ale kandydat Koalicji Obywatelskiej zyskuje przewagę tuż przed ciszą wyborczą.

Najnowsza prognoza wyborcza. Wynik na granicy błędu statystycznego

Sondaż Super Expressu: Trzaskowski lepszym kandydatem?

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Super Expressu wynika, że Polacy częściej wskazują Rafała Trzaskowskiego jako lepszego przyszłego prezydenta. 41 proc. respondentów wybrało Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS, natomiast aż 46 proc. – Trzaskowskiego. Istotne jest również to, że 13 proc. ankietowanych nadal nie wie, na kogo postawić, a to właśnie ta grupa może przesądzić o wyniku drugiej tury.

Przewaga Trzaskowskiego w bezpośrednim porównaniu

Choć nie są to jeszcze wyniki sondażu poparcia wyborczego, bezpośrednie pytanie o kompetencje i zdolności prezydenckie pokazuje nieco szerszą przewagę obecnego prezydenta Warszawy. Oznacza to, że wizerunkowo i merytorycznie Trzaskowski przekonuje większą część opinii publicznej, co może mieć przełożenie na mobilizację elektoratu w ostatnich dniach kampanii.

Kampania na ostatniej prostej

Przed nami kluczowe godziny. Sondaż Super Expressu pokazuje, że wyborcy nadal nie powiedzieli ostatniego słowa. Niezdecydowani mogą zadecydować o losie wyborów, a każdy punkt procentowy poparcia może zmienić wszystko.

Wiarygodność badania i metodologia

Sondaż SE został zrealizowany metodą CAWI na próbie 1039 dorosłych Polaków w dniach 28–29 maja 2025 roku. Próba była reprezentatywna dla obywateli w wieku 18+, a maksymalny błąd oszacowania wynosi około 3 proc. To oznacza, że wynik Rafała Trzaskowskiego wyprzedza Karola Nawrockiego z marginesem dającym realną przewagę, ale nie gwarancją zwycięstwa.

