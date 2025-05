Wybory prezydenckie 2025. Krzysztof Ibisz jak ognia unika polityki, a tu nagle przed drugą turą coś takiego!

Krzysztof Ibisz kojarzony jest przede wszystkim z rozrywką i z... pięknymi, białymi zębami. Od lat uchodzi za jednego z najlepszych prezenterów w Polsce. Słynie z profesjonalizmu, błyskotliwości i pracowitości. Ostatnio brylował na Polsat Hit Festiwal w Sopocie, gdzie z jednej strony zaskoczył swoim nieco dresiarskim strojem, z drugiej uratował imprezę przed wielką wpadką po tym, gdy okazało się, że nie działa mikrofon Niny Terentiew. Po pracy z kolei spędzał czas z rodziną. Krzysztof Ibisz harował wówczas przy dzieciach i - niczym dzidziuś - jadł żonie z ręki. Mało kto już pamięta o tym, że Krzysztof Ibisz w przeszłości parał się nie tylko show-biznesem, lecz także polityką. Był nawet posłem z ramienia zapomnianej już Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Od lat jednak gwiazdor Polsatu konsekwentnie unika polityki.

Tym większe było zaskoczenie, gdy internauci zobaczyli w sieci zdjęcia Krzysztofa Ibisza z kandydatką w wyborach prezydenckich 2025 - Joanną Senyszyn. Lewicowa polityczka nie tylko gościła w programie "Halo, tu Polsat", lecz także "strzeliła" sobie fotki z legendarnym prezenterem. Pojawiły się one na profilu Krzysztofa Ibisza na Instagramie. Gwiazdor jest zachwycony Joanną Senyszyn i przy okazji zachęca do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025.

To jedyna osoba, która wie jak 1% poparcia zamienić na prawie 100% sympatii. Z Joanną Senyszyn rozmawialiśmy dziś o sprawach poważnych… ale jak zwykle z uśmiechem! Bo demokracja to nie tylko prawo — to przywilej. I warto z niego korzystać. Nie pozwólcie, żeby inni zdecydowali za Was - idźcie na wybory prezydenckie!