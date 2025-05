Krzysztof Ibisz jak dresiarz na Polsat Hit Festiwal?! Szokujące obrazki na scenie

Co na to Kevin?

Krzysztof Ibisz na Polsat Hit Festiwal. Znów odpalił coś niestandardowego

Polsat Hit Festiwal po raz kolejny zgromadził wielkie gwiazdy estrady. A jak są wielkie muzyczne gwiazdy, to musi być także gwiazda wśród konferansjerów, czyli Krzysztof Ibisz, który w tym roku skończył 60 lat, ale wygląda i zachowuje się tak, jakby miał ich o 40 mniej. Podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwal występy sceniczne zaplanowane miały takie gwiazdy jak: Doda, Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Kuba Badach, Roksana Węgiel, Urszula, Wojciech Gąsowski czy Sidney Polak. Widzów przywitał niezawodny polsatowski duet Krzysztof Ibisz - Paulina Sykut-Jeżyna, znany m.in. z "Tańca z Gwiazdami" i "Halo, to Polsat" Legendarny prezenter nie byłby sobą, gdyby nie odpalił czegoś niestandardowego. Tak też było w trakcie drugiego dnia Polsat Hit Festiwal.

Krzysztof Ibisz jak dresiarz na Polsat Hit Festiwal? Szok, co miał na szyi

Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jezyna tradycyjnie prowadzili między sobą dialogi, które najpewniej miały być zabawne. To, czy takie faktycznie były, to już inna kwestia. Pokrzykiwał do publiki "ESSA" i "SLAY" nawiązując do młodzieżowego slangu. Najciekawsze było to, co prezenter telewizji Polsat miał na szyi. Jego stylizacja przypominała mieszaninę stylu gangstera, eleganta i dresiarza! Dlaczego można odnieść wrażenie, że Krzysztof Ibisz wyglądał jak dresiarz? Wszystko z powodu popularnego wśród tej grupy społecznej łańcucha na szyi, popularnie zwanego "kajdanem"! Trzeba jednak przyznać, że ta część garderoby do prowadzącego Polsat Hit Festiwal bardzo pasowała. Ale to nie wszystko. W pewnym momencie Krzysztof Ibisz założył szpanerskie, odjazdowe okulary. W nich już mniej przypominał dresiarza, a bardziej gangstera z wyższej półki!

Przypomnijmy, że dużo działo się także w piątek, 23 maja, podczas pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal. Na scenie w Operze Leśnej w Sopocie pojawiła się m.in. finalistka ostatniej Eurowizji Justyna Steczkowska, która dała prawdziwy popis wokalno-teatralny. Wybrane zostały także największe Radiowe Przeboje Roku. Wiele wskazuje jednak na to, że to stylizacja Krzysztofa Ibisza będzie tym, co najlepiej zapamiętamy z Polsat Hit festiwal 2025. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. Kogo Wam przypomina słynny prezenter?

Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna w Sopocie

