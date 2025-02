Ibisz śmieje się sam z siebie. "Nic się pan Krzysio nie zmienił"

Ibisz 60-latek? Sam się z tego śmieje

Krzysztof Ibisz właśnie skończył 60. lat. Trudni w to uwierzyć. Prezenter Polsatu wygląda najwyżej na 40-kę, a gdyby nie srebrny włos, to i z 30-latkiem mógłby stanąć w szeregu. Jak on to robi, nie wiadomo, za to pewne jest, że wygląda niezmiennie fenomenalnie. I ma ogromne poczucie humoru!

Skąd się wziął Krzysztof Ibisz?

Mało kto o tym wie, ale Krzysztof Ibisz ma aż dwa fakultety. Najpierw został dyplomowanym aktorem w łódzkiej filmówce, później dziennikarzem na Uniwersytecie Warszawskim. Zaczynał w pierwszym zawodzie, ale ostatecznie związał swoje życie z telewizją. W zasadzie już nikt nie wyobraża sobie "Tańca z Gwiazdami" bez subtelnej, pełnej empatii roli prowadzącego, jaką przyjął na siebie Krzysztof Ibisz.

Prezenter zaczynał karierę w TVP, gdzie dał się pozna i pokochać jako prowadzący programy: 5-10-15, Klub Yuppies oraz Czar par. Dziennikarz prowadził także: Pomidora, Przyjaciół, Rozmowy Jedynki i Studio Jedynki oraz był konferansjerem festiwali w Sopocie i Opolu oraz wyborów Miss Polonia. Od października 1997 do maja 2000 pracował w telewizji TVN, gdzie prowadził: Wszystko albo nic, Ibisz, gwiazdy, muzyka, Ibisekcję, Zostań Gwiazdą i Gorączkę złota.

W 2000 roku Krzysztof Ibisz nawiązał stałą współpracę z Polsatem. Tu pracował i pracuje jako prowadzący programów: reality show (Bar, Dwa światy), teleturniejów (Awantura o kasę, Życiowa szansa, Rosyjska ruletka, Gra w ciemno), magazynów lifestyle’owych (Studio weekend, cykli edukacyjnych (Bezpieczne wakacje z Plusem) i programów rozrywkowych z udziałem celebrytów (Jak oni śpiewają, On i ona, Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami). W 2020 Ibisz został współprowadzącym teleturniej Łowcy nagród, a w 2024 wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną zaczął prowadzić program śniadaniowy halo tu polsat.

Miłość Krzysztofa Ibisza

Krzysztof Ibisz kilka lat temu wziął trzeci ślub. Jego żoną została Joanna Kudzbalska, a małżonkowie doczekali się syna dwojga dzieci, w 2022 r. syna Borysa, w 2024 - córkę o imionach Mia Helena. 59-latek w 2024 roku i jego młodsza o 27 lat żona przez długi czas nie zdradzali mediom płci dziecka. Teraz już z niczym się nie kryją, a szczególnie ze swoim szczęściem.

60-letni dziś Ibisz doskonale czuje się w roli taty. Jest tą rolą wyraźnie zachwycony i chętnie dzieli się z fanami urywkami ze swojego rodzinnego życia na swoim profilu na Instagramie. Czwarte dziecko wyraźnie dodało mu jeszcze wigoru, którego przecież nigdy nie brakowało. Nadmiar energii Krzysztof Ibisz pożytkuje na robienie sobie żartów z samego siebie!

Ibisz potrafi się z siebie śmiać!

Na oficjalnym profilu Ibisza na Instagramie od pewnego czasu aż roi się od memów! Dziennikarz sam je robi na swój temat. I oczywiście śmieje się z tego, z czego żartują jego fani. Chodzi o wiek!

Najwięcej zabawnych tekstów na swój temat Ibisz zamieszcza na zdjęciach i filmikach z córeczką.

Zastanawiasz się, jak to możliwe, że twoja córka dopiero się urodziła, a i tak jesteś od niej młodszy?

Kiedy podczas czytania bajki córce uświadamiasz sobie, że to jednak Ty jesteś młodszym dzieckiem i to Tobie powinno się czytać bajki

Dzwonisz do kina z pytaniem, czy załapiesz się jeszcze na zniżkę dziecięcą, czy może jednak studencką

Ja próbujący znaleźć w dokumentach zapis, mówiący o tym, że urodziłem się w 1965 roku, skoro tak naprawdę urodziłem się wczoraj

Całą gamę żartów Krzysztofa Ibisza na temat samego siebie znajdziesz w naszej ogromnej galerii zdjęć. My życzymy Panu Krzysztofowi, aby nigdy się nie zmieniał i humor go nie opuszczał. Bo jak świat mógłby dalej istnieć bez jego niesamowitej energii?

