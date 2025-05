Krzysztof Ibisz z żoną i dziećmi w Sopocie. Na relaks nie ma szans

Skąd on bierze tyle siły? Krzysztof Ibisz na festiwal stacji Polsat zjechał z całą rodziną. Po wydarzeniu zostali na chwilę w Sopocie. Korzystając z pięknej pogody, razem z żoną i dwójką malutkich dzieci wybrali się na obiad do jednej z knajpek przy plaży. Ale prezenterowi nie było dane się najeść. W tym czasie posiłku domagała się też jego 6-miesięczna córeczka Helenka. Podał jej więc mleko z butelki. A żeby sam nie padł z głodu, żona Joanna (33 l.) karmiła go wtedy zamówionym wcześniej daniem. Żeby było milej, pogłaskała go też po główce. Uwagi wymagała także druga pociecha Ibiszów - syn Borys (3 l.), którego wiecznie młody tata nosił na baranach. Na relaks zatem szans nie było. Ale co tam odpoczynek! Chwile z dziećmi dla każdego ojca są bezcenne. Krzysztof Ibisz wie to, jak mało kto.

Krzysztof Ibisz na Polsat Hit Festiwal

W trakcie Polsat Hit festiwal Krzysztof Ibisz był jedną z najważniejszych postaci. Legendarny prezenter zapamiętany zostanie przede wszystkim ze swojego osobliwego stroju, w którym prezentował się trochę jak dresiarz, trochę jak gangster, a trochę jak gwiazdor rocka. Z kolei dzień wcześniej (w piątek, 23 maja) przydało się ogromne doświadczenie i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Gdy bowiem okazało się, że nie działa mikrofon Niny Terentiew, Krzysztof Ibisz błyskawicznie oddał carycy telewizji swój sprzęt. Oczywiście - jak zwykle przy tego typu imprezach - furorę zrobiły także bielutkie zęby prezentera. Przy nich nawet czyściutki śnieg i... Doda mogą czuć się zawstydzeni.

Krzysztof Ibisz żona, dzieci

Przypomnijmy, że Joanna Ibisz jest trzecią żoną gwiazdora Polsatu. Mimo ogromnej różnicy wieku (27 lat), która dzieli małżonków, tworzą oni szczęśliwy związek i mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. Para ślub wzięła w 2021 roku, a w kolejnym urodził się ich synek Borys. Z kolei pod koniec 2024 roku na świat przyszła pierwsza córka Krzysztofa Ibisza - Mia Helena. Jak widać w naszej galerii, rodzinne życie i późne ojcostwo prezenterowi służy. Na pewno duża w tym zasługa Joanny, która czasami traktuje 60-letniego męża jak trzecie dziecko.

W naszej galerii prezentujemy, jak Krzysztof Ibisz je zonie z ręki i jak opiekuje się dziećmi

