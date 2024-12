Oto prawdziwe imię córki Ibisza. Znaliśmy tylko pół prawdy

Gwiazdor Polsatu dotąd stronił od masowych imprez. TVP ściągnęła go na "Sylwestra z Dwójką"

Drugie dziecko Krzysztof Ibisa i jego żony Joanny przyszło na świat w listopadzie 2024 roku. Początkowo rodzice używali imienia Helenka, co bardzo przypadło do gustu fanom. Teraz jednak nieco zmienili zdanie i oficjalnie ogłosili to w śniadaniówce Polsatu.

Krzysztof Ibisz od wielu lat jest wielką gwiazdą po prostu "twarzą" Polsatu. Prowadzi tam m.in. poranny program „Halo, tu Polsat”, "Taniec z gwiazdami" i teleturniej „Awantura o kasę”. Pierwszym dzieckiem z jego małżeństwa z Joanną jest synek Borysa, z poprzednich małżeństw Ibisz ma także synów Maksymiliana i Vincenta. Teraz na świat przyszła pierwsza córka gwiazdora. Jak ostatecznie ma na imię?

W piątek, 20 grudnia 2024 r. Agnieszka Hyży w „halo tu Polsat” ogłosiła publicznie, jak nazywa się córeczka Krzysztofa Ibisza. Wcześniej wszyscy już przyzwyczaili się do imienia Helenka. Teraz okazało się, że dziewczynka w rzeczywistości nazywa się Mia Helena. Jak twierdzi popularny prezenter to zasługa widzów, Polsatu, bo to właśnie oni podpowiedzieli mu te imiona.

Jeszcze rozważamy pewne opcje. Mówimy do niej Helenka, ale jeszcze zobaczymy – zdradzał wcześniej Ibisz w jednym z wydań programu „Halo, tu Polsat”. No i okazało się, że

Teraz decyzja już zapadła. Ujawniono ją niespodziewanie w social mediach Polsatu, którego niekwestionowaną gwiazdą jest Ibisz. Świeżo upieczeni rodzice jednak zdecydowali się na zmianę. Ich córka nie będzie Heleną, ale będzie mieć tak na drugie imię. Na pierwsze Ibiszowie wybrali krótkie, trzyliterowe: Mia.

Mia, to imię, które pochodzi ze Skandynawii. Może również kojarzyć się z włoskim słowem "mia", oznaczającym "moja". W 2023 r. to imię zostało nadane w Polsce ponad 1,2 tys. razy. W krajach anglosaskich Mia należy do grona najczęściej wybieranych imion i nosi je wiele gwiazd, w tym Mia Farrow czy Mia Wasikowska.

