Ponad 20 lat prowadziła "Teleexpress". Beata Chmielowska-Olech rozstaje się z TVP

Beata Chmielowska-Olech - początki kariery w TVP

Beata Chmielowska-Olech rozpoczęła swoją przygodę z Telewizją Polską w latach 90. XX wieku, kiedy to trafiła do zespołu "Teleexpressu" – jednego z najpopularniejszych programów informacyjnych w kraju. Jej naturalny styl prowadzenia i promienny uśmiech szybko przysporzyły jej sympatii widzów. "Teleexpress" – format łączący lekkość z rzetelnością dziennikarską – okazał się dla niej idealnym miejscem do rozwoju zawodowego. Pierwsze kroki stawiała w "Teleekspresie Junior", by szybko przejść do "dorosłego" wydania. Wkrótce stała się jedną z głównych twarzy tego programu, co utrzymała przez dekady.

Praca w TVP w kontekście zmian

Telewizja Polska, jako instytucja publiczna, od lat znajduje się w centrum sporów politycznych, a wielu jej dziennikarzy było oskarżanych o brak niezależności. W tym kontekście Beata Chmielowska-Olech była często postrzegana jako jedna z nielicznych postaci, która potrafiła zachować profesjonalny dystans wobec politycznych napięć, jednak praca w TVP w okresach silnych nacisków politycznych, mogła wpływać na postrzeganie jej jako dziennikarki niezależnej. Gdy w grudniu 2023 roku w TVP zaszły rewolucyjne zmiany dziennikarka zniknęła z anteny i nie komentowała publicznie swojej nieobecności na wizji. Jedynie raz dała do zrozumienia w nieco tajemniczym wpisie na Instagramie, że atmosfera w redakcji jest daleka od idealnej.

Chmielowska-Olech formalnie żegna się z TVP

Jak poinformował Pressserwis Beata Chmielowska-Olech właśnie oficjalnie rozstała się z Telewizją Polską.

Umowa o pracę między Telewizją Polską a Beatą Chmielowską-Olech wygasła w grudniu 2024 roku na mocy porozumienia stron

- czytamy w komunikacie przekazanym serwisowi przez biuro prasowe TVP. W informacji nie podano powodów rozstania, ani wyjaśnienia, dlaczego rozwiązanie umowy nastąpiło po tak wielu miesiącach od ustania współpracy.

