Beata Chmielowska-Olech jest właścicielką dworku ze "Złotopolskich". Wiemy ile kosztuje nocleg

Beata Chmielowska-Olech to dziennikarka związana z Telewizją Polską od 1998 roku. Jest prowadzącą "Teleexpressu" i bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji TVP. Chmielowska-Olech prywatnie jest żoną Damiana Olecha, z którym doczekała się dwójki dzieci: Brunona (17 l.) i Liwii (15 l.). W 2004 roki małżeństwo postanowiło zabezpieczyć się na przyszłość i zakupić nieruchomość. Padło na niemal stuletni dworek we wsi Many położonej niedaleko Warszawy. W 1928 roku zaczął go budować dla siebie architekt Tadeusz Tołwiński, twórca gmachu Muzeum Narodowego. Prac jednak nie ukończono. Dworek przechodził z rąk do rąk, aż w 1989 roku przeszedł generalny remont. Przez wiele kolejnych lat kręcono w nim sceny do serialu "Złotopolscy", który doskonale znają widzowie TVP2. W 2004 nieruchomość trafiła do Beaty Chmielowskiej-Olech i jej męża, którzy postanowili ją odrestaurować.

Beata Chmielowska-Olech jest właścicielką dworku ze "Złotopolskich". Ile kosztuje nocleg?

Obecnie Dwór Many, bo tak brzmi jego nazwa, funkcjonuje jako hotel. Do dyspozycji gości jest 30 pokoi z łazienkami, które mogą pomieścić 80 osób. W dworku można zorganizować różnego rodzaju imprezy rodzinne i firmowe, na przykład wesela, komunie, chrzciny, urodziny, spotkania firmowe, konferencje i szkolenia czy kolacje i bankiety. Co ciekawe, swoje wesele urządził w Dworze Many Marcin Mroczek, gwiazdor "M jak miłość".

Jak możemy zobaczyć na jednym z popularnych serwisów internetowy służący do rezerwacji zakwaterowania online, przybliżona cena pobytu za jedną noc poza sezonem to 222 złote, a w sezonie - 296 złotych. Ceny zmieniają się w zależności od wybranego pokoju lub apartamentu.