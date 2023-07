Zadziwiająca decyzja męża Beaty Chmielowskiej-Olech. Wybrał Polskę zamiast kariery w amerykańskiej armii

"Rubiki" lecą do Ameryki i wyprzedają swój dobytek. Ceny tak wysokie, że aż kręci się głowie. Chcą za to 25 TYSIĘCY! [GALERIA]

Beata Chmielowska-Olech i Damian Olech są małżeństwem z 20-letnim stażem. Jak na parę, która lubi się kłócić to całkiem niezły wynik. Ale po kolei... Prezenterka poznała swego męża na imprezie u znajomych. Ich znajomość zaczęła się właśnie od kłótni czy tez mocnej wymiany poglądów. Jak wspomina gwiazda po imprezie miała nadzieję, ze już nigdy nie spotka tego mężczyzny. Tymczasem on miał zupełnie inne plany. I trudno mu się dziwić, piękna, urocza, o zniewalającym uśmiechu młoda kobieta zażarcie broniąca swoich racji. To musiało się spodobać!

Damian Olech był niezłomny w swoich zalotach. Dzwonił tak często, jak to możliwe, przekonywał zapraszał, dyskutował. Czasem się kłócili. Ale w końcu dopiął swego i umówili się na randkę. Potem w wywiadach wspominali, ze na niej również się pokłócili. I tak idą przez życie razem, kłócąc się i godząc na zmianę. "Na kolejnych randkach spierało nam się coraz lepiej. Takie dysputy społeczno-polityczne prowadzimy zresztą do dziś, co kończy się trzaskaniem drzwiami. Kłócimy się po to, żeby się godzić. Bo najprzyjemniejsze są pojednania" - przyznała prezenterka. Ale zanim do tego doszło Damian Olech podjął bardzo ważną decyzję, której konsekwencją było jego pojawienie się w Polsce.

Mężczyzna wychował się w Stanach Zjednoczonych i marzył o karierze wojskowej. Jako nastolatek trafił do szkoły wojskowej, która szybko zmieniła jego punkt widzenia. "Marzyłem, żeby pracować w FBI. Gdy miałem 17 lat, mama wysłała mnie do szkoły wojskowej Military Academy w Nowym Jorku, przygotowującej do studiów na West Point. Dostałem ostrą lekcję życia. Tam również istnieje zjawisko fali, choć nie tak brutalne jak tu. Poznałem armię i uznałem, że chce wracać do Polski" - opowiadał potem w rozmowie z "Galą". Po powrocie do kraju rozpoczął studia na kierunku finansowym i przez wiele lat to bankowość była jego ścieżką zawodową. Potem kupili przepiękny dworek w Manach - miejsce znane niemal wszystkim dzięki serialowi "Złotopolscy". W odrestaurowanym dworze odbywają się imprezy okolicznościowe, znajduje się tam także hotel i restauracja.