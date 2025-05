To ma się stać na festiwalu w Sopocie!

Kiedy to minęło?

W piątek 23 maja 2025 roku rozpoczął się Sopot Hit Festiwal. Zaczęły się trzy wieczory pełne hitów, emocji i największych gwiazd polskiej sceny! W Operze Leśnej w Sopocie wystąpi cała plejada artystów, zobaczymy jubileusze i niespodzianki. Ale chyba nie takie planowali organizatorzy. Doszło do poważnej wpadki z mikrofonem!

Pierwsza wpadka na festiwalu w Sopocie!

Podczas pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2025 w Sopocie doszło do nieoczekiwanej sytuacji, która mogła zakłócić uroczystość uhonorowania Niny Terentiew. W momencie, gdy była dyrektor artystyczna festiwalu miała wygłosić przemówienie po otrzymaniu Medalu Prezydenta Sopotu, okazało się, że jej mikrofon nie działa! Na szczęście obok niej, na scenie był niezawodny Krzysztof Ibisz!

Uwielbiany i doświadczony konferansjer natychmiast przekazał Ninie Terentiew swój działający mikrofon. Gwiazda najpierw nie do końca rozumiała, co się dzieje i do którego mikrofonu ma mówić. Na szczęście ostatecznie dzięki interwencji Terentiew uniknęła niezręcznej ciszy, a jej wzruszająca mowa została usłyszana.

Ibisz zawodowiec!

Nina Terentiew, znana jako "matka festiwali", była wyraźnie wzruszona zarówno samym wyróżnieniem, jak i wsparciem ze strony Ibisza. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację festiwalu, podkreślając znaczenie pracy techników, operatorów i artystów. Na zakończenie ceremonii, Lanberry i Tribbs wykonali utwór "Dzięki, że jesteś tu", dedykując go Terentiew.

Incydent z mikrofonem przypomniał, jak ważny jest profesjonalizm i gotowości do działania w nieprzewidzianych sytuacjach podczas wydarzeń na żywo. Dzięki szybkiej interwencji Krzysztofa Ibisza, uroczystość przebiegła bez dalszych zakłóceń, a Nina Terentiew mogła w pełni cieszyć się zasłużonym wyróżnieniem. Sprawdź gdzie i kiedy oglądać festiwal w Sopocie.

