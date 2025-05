Małgorzata Rozenek-Majdan zaskakuje nową kreacją. Czy idzie do ślubu? Odważna stylizacja!

Janusz Józefowicz doczekał się trójki dzieci. Z pierwszego małżeństwa na świat przyszyli: Kamila i Jakub - obecnie znany, jak tata, gwiazdor "M jak miłość". Z aktualnego związku Janusza z Nataszą Urbańską na świat przyszła córka Kalina. I znów rodzina Józefowicza ma wielkie powody do radości!

Józefowicz poszedł w ślady ojca

Jakub Józefowicz, podobnie jak jego ojciec Janusz Józefowicz, żyje dla sztuki. 32-letni Kuba został aktorem i gra w teatrze w telewizji. Widzowie pokochali go za rolę w "M jak miłość", gdzie zagrał Łukasza Wojciechowskiego, syna Marty (Dominika Ostałowska), z domu Mostowiak. Fani od lat wypatrują, co się dzieje w życiu młodego, zdolnego przystojniaka. Teraz wszyscy mają powody do radości!

23 maja 2025 roku Julia Mikrut, partnerka Jakuba ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, że została mamą! Na świat przyszło zdrowe dziecko. To już drugi wnuczek Janusza Józefowicza. Wcześniej jego córka Kamila urodziła małego Tadeusza. Teraz na świat przyszła dziewczynka, Janeczka.

Józefowicz został tatą!

Julia Mikrut, ukochana Jakuba Józefowicza jest nauczycielką jogi i pasjonatką fotografii. Na początku 2025 roku para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Julia regularnie dzieliła się z fanami informacjami na temat stanu błogosławionego na swoim profilu Instagramie. My pisaliśmy, że szczęście w rodzinie Józefowiczów tuż, tuż - tutaj. 23 maja Julia Mikrut poinformowała, córka jej i Jakuba Józefowicza urodziła się 19 maja 2025 r.

Świat stał się piękniejszy – powitaliśmy naszą córeczkę Janeczkę

- napisała szczęśliwa mama córki Jakuba Józefowicza i wnuczki Janusza.

Życie Józefowicza dogoniło "M jak miłość"

Jakub Józefowicz po raz pierwszy został tatą. Jego rola w "M jak miłość" powoli przechodzi do historii serialu, bo Łukasz Wojciechowski, razem z ukochaną Patrycją (Alżbeta Lenska) i synkiem wyjechał za granicę. W serialu bohater Kuby po latach zmagań z losem jest nareszcie szczęśliwy. Niedawno jego serialowa mama Marta także znalazła szczęście i Ostałowska opuściła serial. Na szczęście życie prywatne Jakuba Józefowicza dogoniło pomysły scenarzystów i dziś cała rodzina Józefowiczów ma wielkie powody do radości. Serdecznie gratulujemy!

