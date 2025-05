Oto mail, który został wysłany na adres jednego z moich prawników reprezentujących mnie przeciwko nagonce medialnej moich byłych partnerów. Nie sądziłam że dożyję czasów , w których mój ostatni mąż razem z ostatnim ex będą podjudzać ludzi do takich czynów. Kiedy stałam na scenie „artyści przeciw nienawiści „ po tym jak zadźgano prezydenta Gdańska na scenie, nie sądziłam że parę lat później będzie mnie czekać to samo. Kochani fani , wiem i czuję wasze wielkie wsparcie , nie dam się zastraszyć i zarówno dziś jak i jutro jestem TYLKO DLA WAS. Nie boję się żadnego ex , ani psychopatów którzy są ich cyrkiem latających małp. Jestem ponad to i mam dużo siły. Proszę tylko byście mieli oczy dookoła głowy i baczyli na swoje bezpieczeństwo. Policja wzmożyła ochronę i będzie wśród Was.