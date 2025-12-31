Znamy wymagania koncertowe Stinga! Bez tego nie wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką". Można się zaskoczyć

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-12-31 5:30

Takiej imprezy Polska jeszcze nie widziała! Podczas "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach na scenie zobaczymy plejadę największych gwiazd. Wśród nich brylować będą Maryla Rodowicz, Doda (41 l.), Kayah (58 l.) czy Michał Wiśniewski (53 l.) i Ich Troje. Wielkie show da także Justyna Steczkowska (53 l.), która w wyjątkowo trudnych warunkach postanowiła odtworzyć swój eurowizyjny występ. Zagraniczną gwiazdą wieczoru będzie sam Sting (74 l.). "Super Express" dowiedział się, czego artysta zażyczył sobie w garderobie.

"Sylwester z Dwójką" to największa impreza tego roku! W Katowicach na próbach zebrał się już tłum gwiazd. Dziś wieczorem zrobią wszystko, by zaskoczyć widzów. Nie będzie więc słabych momentów - każdy z artystów zamierza dać niezapomniane show! 

Jak już informowaliśmy, Doda zamierza stworzyć nad sceną żyrandol stworzony z ciał swoich tancerzy, kaskaderów i alpinistów, którzy trenują już od miesiąca. Nad sceną zamierza też zawisnąć Justyna Steczkowska. Artystka odtworzy swoje eurowizyjne show z piosenką "Gaja". Niekoniecznie przewidziała jednak, że podczas koncertu w Katowicach musi wystąpić na plenerowej scenie w minusowej temperaturze, na scenie pada pierwszy śnieg, a ona postanowiła wnieść się wiele metrów ponad scenę i to bez żadnych zabezpieczeń! 

NIE PRZEGAP: Sylwester z Dwójką 2025 - kto wystąpi? Oto gwiazdy Sylwestra w Katowicach

Znamy koncertowe wymagania Stinga

Największą gwiazdą "Sylwestra z Dwójką" będzie Sting (74 l.). Międzynarodowy artysta mógłby życzyć sobie niestworzonych rzeczy. Jak dowiedział się "Super Express" w jego garderobie mają się znaleźć - woda bez gazu i miód manuka, który wspiera odporność i jelita. Artysta zażyczył sobie także kawałek imbiru i kilka roślin. "Skromny chłopak" - komentują osoby, które pracują przy wielkim "Sylwestrze z Dwójką".

Sting bez miodu nie wystąpi
11 zdjęć
Doda podzieliła się swoimi patentami na występ podczas sylwestrowej nocy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Sylwester z Dwójką
STING