Znamy wymagania koncertowe Stinga! Bez tego nie wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką". Można się zaskoczyć

"Sylwester z Dwójką" to największa impreza tego roku! W Katowicach na próbach zebrał się już tłum gwiazd. Dziś wieczorem zrobią wszystko, by zaskoczyć widzów. Nie będzie więc słabych momentów - każdy z artystów zamierza dać niezapomniane show!

Jak już informowaliśmy, Doda zamierza stworzyć nad sceną żyrandol stworzony z ciał swoich tancerzy, kaskaderów i alpinistów, którzy trenują już od miesiąca. Nad sceną zamierza też zawisnąć Justyna Steczkowska. Artystka odtworzy swoje eurowizyjne show z piosenką "Gaja". Niekoniecznie przewidziała jednak, że podczas koncertu w Katowicach musi wystąpić na plenerowej scenie w minusowej temperaturze, na scenie pada pierwszy śnieg, a ona postanowiła wnieść się wiele metrów ponad scenę i to bez żadnych zabezpieczeń!

Znamy koncertowe wymagania Stinga

Największą gwiazdą "Sylwestra z Dwójką" będzie Sting (74 l.). Międzynarodowy artysta mógłby życzyć sobie niestworzonych rzeczy. Jak dowiedział się "Super Express" w jego garderobie mają się znaleźć - woda bez gazu i miód manuka, który wspiera odporność i jelita. Artysta zażyczył sobie także kawałek imbiru i kilka roślin. "Skromny chłopak" - komentują osoby, które pracują przy wielkim "Sylwestrze z Dwójką".