Nie do wiary, co Antek Królikowski zrobił po wyborach! Zachował się dowód. Jarosław Kaczyński musi to zobaczyć!

Wybory prezydenckie 2025. Antek Królikowski jak Jarosław Kaczyński?!

Antek Królikowski należy to celebrytów, którzy specjalizują się w wywoływaniu kontrowersji. Na ogół jednak dotyczyły one życia prywatnego aktora. Od jakiegoś czasu głównym tematem, w kontekście którego gwiazdor pojawia się w mediach, są jego rozwodowe perypetie z Joanną Opozdą. No ale ile można! Tym razem Antek Królikowski postanowił dostarczyć emocji politycznych. I to tuż po tym, gdy okazało się, że wybory prezydenckie 2025 wygrał Karol Nawrocki. Wygląda na to, że aktor trzymał mocno kciuki za tego kandydata. Tego, co Antek Królikowski zrobił po wyborach, nie powstydziłby się nawet... Jarosław Kaczyński. W swojej relacji na Instagramie bowiem zamieścił słowa, które pasują do polityków z jądra PiS.

Wszystko wskazuje na to, że Polska pozostanie Polską

- czytamy w relacji aktora na Instagramie. Nie zabrakło także gratulacji dla Karola Nawrockiego. Jarosław Kaczyński koniecznie musi to przeczytać! Relacja pewnie szybko zniknie z mediów społecznościowych, ale na szczęście zrobiliśmy screen i mamy dowód.

Wybory prezydenckie 2025. Gwiazdy komentują wybór Karola Nawrockiego i porażkę Rafała Trzaskowskiego

W środowisku celebryckim Antek Królikowski raczej jest w mniejszości, jeśli chodzi o sympatie polityczne. Niezadowolenia z wyniku wyborów prezydenckich 2025 nie kryje wiele gwiazd. Wśród nich chyba prym wiedzie Krystyna Janda.

Pracowite życie z pluciem w twarz przez wrogów. Taki kraj, taka ojczyzna. Tylko na szczęście, nic ode mnie nie zależy, oprócz tego czego się podjęłam. Dziś wstyd za innych i upokorzenie. Współczucie dla nas wszystkich, ale przede wszystkim przegranych. Polska znów zaczyna iść do tyłu, a nienawiść rośnie z dnia na dzień. Dwa lata do wyborów parlamentarnych. Październik 2027

- komentowała aktorka w mediach społecznościowych. Joanna Racewicz z kolei zwróciła uwagę na słabość sztabu Rafała Trzaskowskiego. Kiepskie zdanie o ekipie prezydenta Warszawy mają też Monika Olejnik i Hanna Lis. Ta ostatnia wyróżniła za to Małgorzatę Trzaskowską. Niedoszła pierwsza dama sama jednak wyborów prezydenckich nie wygra.

