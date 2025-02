Trwa rozwód Królikowskiego i Opozdy. Interweniowała policja! Zaskakujący świadkowie

Rozwód Antka Królikowskiego i Joanna Opozdy. Wiemy, co się działo

To prawdziwa batalia sądowa! Antek Królikowski i Joanna Opozda walczą o rozwód. I nic nie zapowiada, żeby dostali go prędko. W czwartek 20 lutego w warszawskim sądzie nie stawili się ani aktor, ani aktorka. Sąd przesłuchiwał ich świadków. Królikowski powołał Piotra Marca, czyli rapera Liroya, z którym od lat się przyjaźni. Drugim jego świadkiem jest Emilia P.

Opozda poprosiła zaś o wsparcie swoją mamę, Małgorzatę Opozdę, oraz zaprzyjaźnioną producentkę filmową Katarzynę Priwieziencew - niegdyś także aktorkę, która dziś jako filmowiec angażuje Joannę w swoje projekty.

Najdłużej trwały zeznania pani Małgorzaty Opozdy. Sąd przesłuchiwał ją aż przez 1,5 godziny. Świadkowie aktora nie pojawili się w sądzie. Być może zeznawali w trybie zdalnym. Cała sprawa trwała ponad cztery godziny.

NIE PRZEGAP: Joanna Opozda walczy z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską w sądzie. Odetnie ją od wnuka?!

Policja na rozwodzie Królikowskiego i Opozdy

W sądzie doszło do niewiarygodnej sceny, bowiem przy drzwiach sali tuż przed rozprawą stanęła policja, co nie zdarza się podczas zwyczajnych spraw rozwodowych. Funkcjonariusze czuwali aż do końca posiedzenia.

Takie dostali polecenie - mówi nasz informator.

Na poprzedniej rozprawie, kiedy swoje zeznania składała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, policja się nie pojawiała.

Sprawę o rozwód wniósł Antek Królikowski. Aktor złożył wniosek bez orzekania o winie. Dopiero wtedy Joanna Opozda złożyła swój wniosek, w którym domaga się uznania winy aktora.

Na kolejnej rozprawie wyrok znów nie zapadł. Wygląda na to, że walka pomiędzy zwaśnionymi małżonkami potrwa jeszcze bardzo długo.

Antek Królikowski: Chciałem wszystko załatwić ugodowo

Dlaczego rozwód Królikowskiego i Opozdy trwa tak długo? Sytuację aktor skomentował w rozmowie z "Super Expressem" we wrześniu ub.r.

Sprawa jest niejawna, nie będę wchodził w szczegóły. Wiadomo jednak przecież, że polskie sądy są zawalone pracą, przez co terminy są, jakie są. Też chciałem to wszystko załatwić szybciej, najlepiej ugodowo, ale niektóre kwestie wymagają czasu, więc uzbroiłem się w cierpliwość. Sąd zapoznaje się z dowodami, przesłuchuje świadków, a tych jest wielu, więc to może potrwać. Oczywiście kiedy zostanę wezwany przez sąd, który uzna, że jestem potrzebny, czy będzie miał pytania, to się stawię. Jednak, gdy potrzebny nie jestem, wolę skupić się na pracy i życiu, a kwestie prawne pozostawić mojemu pełnomocnikowi - powiedział nam Antek.

I dodał:

Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że uda się dojść do jakiegoś porozumienia, nad którym z mecenasem cały czas pracujemy. Więcej powiedzieć nie mogę.

WIĘCEJ: Antek Królikowski pierwszy raz o ukochanej Izie i córeczce. Imię dziecka to wzruszający hołd. WYWIAD

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądał rozwód Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy!