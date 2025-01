Antek Królikowski wygryzł samego Andrzeja Grabowskiego. Wielkie zmiany w Polsacie. Ujawniamy!

Po zamieszaniu w jego życiu prywatnym Antek Królikowski zaczął tracić propozycje zawodowe. Wrócił na ekrany dopiero w grudniu 2023 roku w nowym serialu TV4 "Uroczysko". Kryminalna produkcja spotkała się z dobrym przyjęciem widzów. Przez rok nakręcono ponad 100 odcinków. A lada dzień w telewizji pojawi się jej trzeci sezon. Już samo to jest ogromnym sukcesem. Ale Antek ma dodatkowe powody do radości. Serial zostanie bowiem przeniesiony z TV4 do znacznie popularniejszej i większej stacji czyli do Polsatu. "Uroczysko" będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 19:30.

NIE PRZEGAP: Antek Królikowski pierwszy raz o ukochanej Izie i córeczce. Imię dziecka to wzruszający hołd. WYWIAD

Serial Andrzeja Grabowskiego znika z Polsatu

Niestety, jak to zwykle bywa, ktoś musi ucierpieć, żeby inni mogli się cieszyć. Awans serialu Antka oznacza bowiem, że inna produkcja kryminalna Polsatu spadnie z anteny. Jak ustalił "Super Express", z Polsatu do TV4 przesunięty zostanie serial "Malanowski. Nowe rozdanie" z Andrzejem Grabowskim w roli głównej. To kontynuacja popularnego serialu "Malanowski i partnerzy", w którym grał sam Bronisław Cieślak (+77 l.). Gdy aktor zmarł, w produkcji obsadzono Grabowskiego, a tytuł zmieniono. W Czwórce zajmie on dotychczasowe miejsce "Uroczyska".

ZOBACZ TAKŻE: Andrzej Grabowski ofiarą oszustów. Całą sprawę nagłośnił... Skiba!

Ekipa serialu z młodym Królikowskim może otwierać szamana. Oprócz niego w serialu możemy oglądać: Katarzyną Ucherską ("Dziewczyny ze Lwowa"), Kazimierza Mazura ("Na Wspólnej"), Przemysława Cypryańskiego ("M jak miłość") czy Michała Milowicza.

- Mam wrażenie, że ludzie to jest duża siła tego serialu, że mamy taki zespół, który robi to, co chce robić i taką produkcję tworzy - mówi Monika Salińska, producentka "Uroczyska".

Antek Królikowski pokazał twarz córeczki. Podobna do niego? "Córunia tatunia" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.