Grabowski padł ofiarą oszustów. Nie do wiary, co się stało!

Sprawę oszustwa na swoim Instagramie ujawnił Krzysztof Skiba. Jak się okazuje oszuści utworzyli na Facebooku fałszywy fanpage Andrzeja Grabowskiego. Patrząc na wyświetlenia, wiele osób może mieć ją za prawidłową.

- Od kilku lat na FB funkcjonuje FAŁSZYWA STRONA aktora Andrzeja Grabowskiego. Prawdziwy Andrzej Grabowski nie tylko, że nie ma NIC WSPÓLNEGO z tą stroną i z treściami tam publikowanymi, ale nie posiada żadnego swojego konta na FB i w innych mediach społecznościowych. Pal licho, gdyby to była strona fanów talentu aktora, którzy publikują zdjęcia z planów filmowych i wymieniają się opiniami na temat jego ról. Nie, to jest strona jakiś prawicowych zj***, którzy wykorzystując popularność aktora publikują pod tym fałszywymi kontem treści. Twarz aktora i poety (tak Grabowski pisze też świetne wiersze) który ma przecież mocno liberalne poglądy, wykorzystywana jest jako pułapka na frajerów skuszonych pozytywnym wizerunkiem popularnego artysty - napisał Skiba na swoim Instagramie

Jak się okazuje, wielokrotnie zgłaszał sprawę do Facebooka, bez odezwy i reakcji. Ludzie pisali w komentarzach, że to już wcześniej oznaczali jako podszywanie się pod pana Andrzeja, bo wiedzieli, iż nie korzysta od z social mediów.

- Andrzej, który jest moim kumplem, nie zna się na internecie i nie chce mieć żadnych kont w sieci, bo nie jest mu to do niczego potrzebne, prosił mnie tylko, abym ujawnił ten jawny skandal, bo nie życzy sobie aby jakieś prawicowe ćwoki wciskały ludziom kit firmując to jego twarzą - napisał Skiba na Instagramie.