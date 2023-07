On to naprawdę zrobił!

Katarzyna Cichopek ofiarą oszustwa. Ostrzega fanów

Coraz więcej gwiazd stawia na kontakt z fanami poprzez social media. Kasia Cichopek chwali się w internecie swoimi wakacjami, ważnymi momentami, a nawet decyzjami. Często też reklamuje swoje własne produkty takie jak biżuteria czy kosmetyki.

Stwarza to małe niebezpieczeństwo, bo ktoś cwany może wykorzystać takie zdjęcia to stworzenia wielkiego oszustwa. Jak się okazuje, ofiarą takie sytuacji stała się właśnie Kasia Cichopek. Jej zdjęcia wykorzystano do zachęty do zakupów środków odchudzających, które rzekomo mogą pomóc utrzymać szczupłą figurę.

Post na Facebooku zawierał zdjęcie stojącej Katarzyny Cichopek w pięknej, długiej, niebieskiej sukience. Obok znajdowała się szklanka z proszkiem niewiadomego pochodzenia.

Celebrytka od razu napisała. - Kochani nie dajcie się nabrać! To oszustwo! - napisała na instastories Cichopek.

Co ciekawe, niedawno podobną ofiarą oszustwa, gdzie wykorzystano w złym celu zdjęcia był… Maciej Kurzajewski. Popularnie zwane Kurzopki nie mają ostatnio szczęścia.

