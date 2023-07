Niepojęte, co robił W MŁODOŚCI Kurzajewski! Zdumiewające fakty. Cichopek MUSI się dowiedzieć!

Marta Manowska na weselu Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" szalała do białego rana. Co za kreacja!

Maciej Kurzajewski zanim związał się z Kasią Cichopek, przez 14 lat był mężem Pauliny Smaszcz. Przez rozwodem jego życie prywatne raczej nie budziło większych emocji. Prezenter TVP wyrobił sobie solidną markę w telewizji, gdzie zajmował się przede wszystkim sportem. Widzowie kojarzyli go głównie ze skoków narciarskich (na ekranie pojawiał się już za czasów świetności Adama Małysza). Dziś wszyscy mówią o jego rozstaniu z Pauliną Smaszcz i kolejnych doniesieniach dotyczących jego związku z Katarzyną Cichopek. Po zaręczynach wszyscy czekają na to, aż zakochani się pobiorą. Niewiele natomiast mówi się o młodości Macieja Kurzajewskiego. A jest ona bardzo ciekawa. Trudno uwierzyć w to, czym zajmował się prezenter TVP. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Maciej Kurzajewski.

Maciej Kurzajewski w młodości zdobył zaszczytny tytuł. Tarzamy się ze śmiechu

Okazuje się, że Maciej Kurzajewski to człowiek wielu talentów. O niektóre z nich raczej nikt go nie podejrzewał. Dziennikarz trenował kolarstwo i taniec nowoczesny, a także (uwaga!) śpiewał w chórze i grał na skrzypcach. To jednak nic w porównaniu z kolejnym zdumiewającym faktem z przeszłości Macieja Kurzajewskiego. W 1987 roku 15-letni wówczas Maciek zdobył zaszczytny tytuł "króla gier", który otrzymał od czasopisma "Bajtek", jednego z pierwszych wydawanych w Polsce popularnych czasopism poświęconych tematyce komputerowej. Patrząc dziś na Macieja Kurzajewskiego, gdy wyobrażamy go sobie "pykającego" w gry na wielkim komputerze czy śpiewającego w chórze, tarzamy się ze śmiechu. Przede wszystkim jednak zazdrościmy Kasi Cichopek partnera, który ma tak wiele talentów. Jeśli o nich nie wiedziała, koniecznie musi jej poznać!