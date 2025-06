Wyniki wyborów prezydenckich wywołały ogromne poruszenie wśród społeczeństwa i osób z show-biznesu. Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, wygrał z Rafałem Trzaskowskim stosunkowo niewielką różnicą głosów. Po pierwszych sondażach sugerujących zwycięstwo Trzaskowskiego, jego przegrana była szokiem dla wielu wyborców. Do publicznej dyskusji włączyło się już wielu komentatorów życia publicznego – wśród nich znalazła się Monika Olejnik, która w swoim wpisie nie szczędziła gorzkich słów.

Zobacz też: Wybory 2025: Tak głosują gwiazdy! Wieniawa na Bali, Weronika Rosati w USA, Rozenek w Turcji...

Monika Olejnik komentuje przegraną Trzaskowskiego

Monika Olejnik, znana z prowadzenia programu "Kropka nad i", opublikowała na instagramowym koncie wpis, w którym nie ukrywała rozczarowania wynikiem wyborów. Podkreśliła, że przegrana Rafała Trzaskowskiego była w dużej mierze efektem błędów jego własnego sztabu. Jej słowa wskazują, że porażka nie była wynikiem wyłącznie działań przeciwnika, lecz także niedociągnięć po stronie kandydata opozycji.

Wejście na szczyt - to nie koniec drogi, trzeba nieustannie pracować nad sobą! Sukces nie spada z nieba. Szczególnie politycy zapominają o tym. Polska podzielona. Zwycięzcą został Karol Nawrocki. Sztab Trzaskowskiego przegrał na własną prośbę. A poza tym - bez silnej edukacji nie było i nie będzie silnej demokracji - czytamy we wpisie Moniki.

Olejnik podkreśliła również, że sukces polityczny to nie moment, lecz proces, który wymaga ciągłej pracy, komunikacji i otwartości na głos społeczeństwa. Jednym z najważniejszych wątków w jej wpisie był apel o wspólne przeciwstawienie się narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Zdaniem dziennikarki, jest to zjawisko przekraczające wszelkie podziały ideologiczne. Na koniec wezwała wszystkich przedstawicieli sceny politycznej do odpowiedzialności i działania ponad podziałami, by nie dopuścić do dalszej eskalacji społecznego napięcia.

Dziennikarka zwróciła również uwagę na fundamentalną rolę edukacji w budowaniu dojrzałej demokracji. Bez świadomych i wyedukowanych obywateli trudno bowiem mówić o stabilnym państwie prawa i sprawiedliwości społecznej.

Mam apel do WSZYSTKICH polityków - zjednoczcie się w walce przeciwko agresji. Agresja nie jest prawicowa, lewicowa lub liberalna - jest tragiczna dla wszystkich! #StopAgresji #StopHejt Przed laty zadzwonił do mnie #reżyser Juliusz Machulski. Zaprosił mnie do udziału w komedii „Volta”( foto 2,3). Do niedzieli myślałam, że to był #film Okazuje się, że to nie komedia - to samo życie #VOLTA polityczna - można było przeczytać w instagramowym wpisie Moniki Olejnik.

Zobacz też: Wybory 2025: Tak głosują gwiazdy! Wystrojona Olejnik, elegancka Mucha, uśmiechnięta Maryla Rodowicz

Zobacz naszą galerię: Monika Olejnik przemówiła! Dwa słowa o papieżu i... internet oszalał!

Sonda Lubisz Monikę Olejnik? Tak Nie Nie wiem

Olejnik to polska Madonna? Dzień po dniu obie założyły bliźniacze stylizacje! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.