Wybory 2025: Tak głosują gwiazdy! Wieniawa na Bali, Weronika Rosati w USA, Rozenek w Turcji...

Nie straszne im upały, odległości, i weekendowe "zmęczenie". Polskie gwiazdy tłumnie ruszyły do urn i głosują w drugiej turze Wyborów Prezydenckich 2025. Ale jak wiadomo - w świecie celebrytów oddanie głosu się nie liczy, o ile nie uwiecznisz go na I! Tak więc możemy podziwiać stylizacje, poważne miny i wzniosłe cytaty w sieci.

Kto się wyróżnił? Z pewnością Julka Wieniawa, która przebywa na Bali - znalazła czas na głosowanie między wieczorem panieńskim, a ślubem przyjaciółki. Weronika Rosati tradycyjnie głosuje z amerykańską Polonią w Stanach Zjednoczonych. "Los Angeles już zagłosowało, teraz czas na Polskę" - napisała Rosati na swoim Instagramie. Beata Sadowska oddała głos we Florencji, a Małgorzata Rozenek z rodziną - w Turcji.

Wybory Prezydenckie 2025: Małgorzata Rozenek w odważnej kreacji

Małgorzata Rozenek-Majdan nie byłaby sobą, gdyby nie zrobiła pełnej relacji fotograficznej i wideo z głosowania całej swojej wesołej rodzinki. Przy urnie pozowała Gosia, Radek Majdan, mały Henio i Stanisław. Ekipa głosowała w Turcji, a Małgorzata wybrała się do lokalu wyborczego w Antalya w dość odważnej sukience. Czyżby prosto z plaży? Radek i Henio ubrali się w eleganckie koszule, ale Gosia postanowiła głosować w kreacji z głębokim dekoltem, bez stanika, dumnie prezentując wielokrotnie poprawiany biust. Całość uzupełniła białym kapelusikiem typu "bucket hat" i klapkami domu mody Hermes za około 3 tysiące złotych.

Wybory Prezydenckie 2025: Gwiazdy głosują z dziećmi

Wiele gwiazd, podobnie jak Małgorzata Rozenek, zabrało dzieci do lokali wyborczych, by pokazać im z bliska jak wyglądają Wybory Prezydenckie. Karolina Gorczyca zamieściła zdjęcie z córką, pod którym napisała:

"Zapytałam Marię jak to jest postawić krzyżyk na Prezydenta. Odpowiedziała: “Normalnie. To tak jakby na sprawdzianie postawić krzyżyk przy PRAWDA albo FAŁSZ.” Najlepszym prezentem dla Dziecka będzie lepsza przyszłość."

Również Magdalena Lamparska pokazała fotkę przy urnie z dzieckiem, a konkretniej z 3-letnią córeczką Milą. Przy okazji przypomniała, że oprócz święta demokracji - drugiej tury Wyborów Prezydenckich 2025, w niedzielę przypada też dzień dziecka!

"Dla nich z okazji Dnia Dziecka należy wypełnić ten obywatelski przywilej"

- napisała aktorka. Z córeczką na wybory wybrała się również Zosia Zborowska. Przy filmiku napisała: "Między innymi dla Niej ❤️🇵🇱 Proszę Was z całego serca, idźcie na wybory".

Wybory Prezydenckie 2025: Monika Olejnik i Anita Werner

Monika Olejnik, w swoim stylu, do lokalu wyborczego wystroiła się niczym na bal. Tym razem wybrała piękną i oryginalną suknię w modny, zwierzęcy print, w kolorze krwistoczerwonym. Sukienka z falban sięgała niemal do ziemi. Do tego dziennikarka dobrała biżuterię "na bogato" i czarne klapki - japonki na obcasie.

Pod obszerną relacją z głosowania zamieściła w sieci wpis, zachęcając rodaków do oddawania głosów w Wyborach Prezydenckich 2025.

"1.06.2025 Przy okazji wyborów zawsze powtarzam - bez silnej edukacji nie będzie demokracji! To nie losowanie, to wybór ❤️. Czasu nie cofniemy ✌️😍"

Nieco mniej lakoniczna okazała się koleżanka ze stacji, Anita Werner. Ta do lokalu wybrała się ubrana skromnie, za to nie była oszczędna w słowach.

"Ja już zagłosowałam w wyborach prezydenckich, a Wy? 🇵🇱❤️ To tylko chwila, a ma tak wielki wpływ na naszą przyszłość, na to w czyje ręce oddamy Polskę na 5 lat. Pamiętajcie proszę, że każdy jeden głos się liczy. Głos każdego z Was może być TYM decydującym✨"

Wybory Prezydenckie 2025: Jacek Jelonek i Marta Warchoł

Gwiazdy chętnie wspierające postulaty pro-LGBT+ też pokazały, jak głosują. Do urn udał się Jacek Jelonek z narzeczonym, prowadzącym "Dzień Dobry TVN" Oliwierem Kubiakiem.

Jacek Jelonek, podobnie jak w pierwszej turze, mocno zachęca obserwatorów do głosowania. Na swoim Instagramie zamieścił wymowny wpis:

"Ja już po 🗳️✅ a Wy? Dziś II tura wyborów. I Dzień Dziecka. Przypadek? Niekoniecznie. Mówią, że Polak mądry po szkodzie. Ale może w końcu czas być mądrym na czas? Dzisiejszy dzień to nie tylko święto najmłodszych, ale też moment, w którym możemy pokazać, że wiemy, czego chcemy – i że potrafimy podejmować decyzje, zanim będzie za późno. Nie zostawiaj wyboru innym. Nie licz, że „jakoś to będzie”. 🗳️ Idź i wybierz mądrze. Bo jutro może być już tylko refleksja. A dzisiaj jeszcze jest szansa 💪🏼"

W podobnym tonie wypowiedziała się Marta Warchoł, która wraz z żoną, Iwoną Widomską, wybrała się na głosowanie w koszulkach z tęczą.

"Pamiętacie to jedno dziecko w klasie?Nie miało z kim usiąść w ławce.Nie miało z kim bawić się na przerwie.Na wuefie zawsze wybierane, jako ostatnie do drużyny.Wiedziało, że jeśli ktoś będzie chciał pokazać siłę - wybierze właśnie je.Nie dlatego, że byto słabe.Tylko dlatego, że było samo.Polska nie musi być tym osamotnionym dzieckiem, na geopolicznej mapie. Nie ma dumy bez wolności. Nie ma wolności bez demokracji. Nie ma demokracji bez głosowania. Zacznijmy Pride Month od tego, co najważniejsze — od działania."

- napisała dziennikarka na swoim profilu.