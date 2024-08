Przemysław Babiarz znowu to zrobił! Kolejna wpadka na wizji. Zapomniał, że królowa Elżbieta II nie żyje

Wyszło na jaw, dlaczego Hakiel nie zatańczy w kolejnej edycji TzG. To dlatego rozstał się z Polsatem. Plotki o Cichopek się nie potwierdziły

Jacek Jelonek to polski model i celebryta, który zdobył popularność dzięki udziałowi w programie TTV "Prince Charming". Przed udziałem w programie pracował jako model, pojawiając się w różnych kampaniach reklamowych i sesjach zdjęciowych. Program ten, będący pierwszym tego typu reality show w Polsce, koncentrował się na poszukiwaniu miłości przez gejowskiego uczestnika, a Jacek Jelonek był tytułowym "Prince Charming". Jelonek w programie znalazł miłość i partnera. Z Oliwerem Kubiakiem do dziś tworzą udany i zgodny związek.

W 2022 r. Jacek Jelonek wziął udział w "Tańcu z gwiazdami", zapisując się w historii programu jako pierwszy otwarcie homoseksualny uczestnik, który tańczył z mężczyzną. Jego partnerem tanecznym był Michał Danilczuk. Ich udział w programie spotkał się z dużym zainteresowaniem i wsparciem, przyczyniając się do zwiększenia widoczności i akceptacji społeczności LGBT+ w Polsce. Już w jesiennej ramówce mężczyzn będzie można natomiast oglądać w TVN, jako uczestników Azja Express.

Zobacz: Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak zostali parą w gejowskim show. Teraz apelują do Donalda Tuska

Jelonek i Kubiak planują dwa śluby

Obaj panowie są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się swoim życiem zawodowym i prywatnym, promując zdrowy styl życia oraz równość i tolerancję. Na początku wakacji pokazali nawet fanom wzruszający filmik ze swoich zaręczyn. Ostatnio zorganizowali z kolei sesję pytań i odpowiedzi, podczas której ktoś oczywiście zapytał o ich plany ślubne. Odpowiedź mogła, go zaskoczyć.

- W jakim kraju planujecie ślub i wesele? - zapytał jeden z obserwatorów.

- Sprawdzamy różne opcje - poinformował Jelonek, po czym dodał: - Wychodzi na to, że chyba będą dwie ceremonie. Będziemy was update'ować na bieżąco - zapewnił na koniec.

Jacek Jelonek myśli o dziecku

Jakiś czas temu Jacek Jelonek w rozmowie z Repliką przyznał też, że myśli o dziecku, a Kubiak dodał żartobliwie, że się o nie starają.

- Dzieci to jest bardzo duża odpowiedzialność, trzeba mieć wszystko w życiu poukładane, żeby pokazać ten poukładany świat tej malutkiej osobie. Poza tym trzeba mieć też bardzo dużo czasu, cierpliwości i ustabilizowane życie, by oddać się w stu procentach temu. A wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Kiedyś, jak byłem młodszy, mówiłem definitywnie 'nie'. Im jestem starszy, mówię: 'może kiedyś'. Ta myśl się pojawia - tlumaczył z powagą Jelonek.

Zobacz w galerii zdjęcia z zaręczyn Jacka jelonka i Oliwiera Kubiaka

Sonda Czy związki partnerskie w Polsce powinny być wprowadzone w 2024 roku? Tak Nie Nie mam zdania