Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak zostali parą w gejowskim show. Teraz apelują do Donalda Tuska

Jacek Jelonek, czyli polski "Prince Charming", oraz Oliwer Kubiak wzięli udział w specjalnej akcji, która ma na celu przyśpieszenie realizacji jednej z obietnic Donalda Tuska. Premier zapowiadał, że w ciągu pierwszych 100 dni jego rządu w Polsce zostaną wprowadzone związki partnerskie. W specjalnym wpisie na Instagramie przypomnieli oni, że zostały jedynie trzy dni...

"Ja, Jacek Jelonek chcę z własnej nieprzymuszonej woli, zawrzeć związek partnerski z Oliwerem Kubiakiem" - w teorii takie słowa chłopaki będą mogli wypowiedzieć przed polskim urzędem już za trzy dni. Już w piątek mijają bowiem obiecane przez Donalda Tuska 100 dni, w których miały być wprowadzone w Polsce związki partnerskie. Dziś Prince Charming - Jacek Jelonek i Prince Sweetness - Oliwer Kubiak dołączają do naszej akcji 100dninazwiazki i wraz z nimi odliczamy trzeci dzień do końca kampanii" - czytamy na stronie akcji zorganizowanej przez Jakuba i Dawida.

"Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich, bo w końcu będziemy mieli możliwość sformalizowania naszego związku w kraju, w którym się urodziliśmy i gdzie aktualnie żyjemy. Wiąże się to z tak podstawowymi kwestiami jak to, że automatycznie nikt nie odmówi nam udzielenia informacji medycznych w szpitalu, gdyby któremuś z nas coś się stało, to samo tyczy się dziedziczenia czy nawet wspólnego rozliczania podatków. Po prostu w spokoju chcemy budować nasze Love Story" - napisał z kolei Jacek Jelonek.

Przypominamy, że Jacek i Oliwer pojawią się w nowej edycji "Azja Express".

Ministra równości o wprowadzeniu związków partnerskich. "Za kilka miesięcy"